Manisa'da Şiddet Mağdurları İçin Psikolojik Destek Artıyor - Son Dakika
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Sağlık

Manisa'da Şiddet Mağdurları İçin Psikolojik Destek Artıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz psikolojik destek hizmetine başvuranların tamamı şiddetten şikayetçi. Kadınların yanı sıra erkeklerin de artan talepleri ile merkezde önemli hizmetler sunuluyor.

30.11.2024 19:24
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Sadece kadınlar değil erkekler de şiddetten şikayetçi

Manisa'da ücretsiz verilen psikolojik destek hizmetine başvuran yetişkinlerin tamamı şiddetten dertli

MANİSA - Manisa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz verilen psikolojik destek hizmetine başvuran yetişkinlerin tamamının şiddetten dertli olduğu bildirildi. Önceleri kadın danışanların daha çok başvurduğu hizmette erkek danışanların sayısının da artmaya başladığı öğrenildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla psikoterapi ve danışmanlık hizmetlerini ücretsiz olarak sunuyor. Aile ve Kadın Danışma Merkezi aracılığıyla, bireylerin ruh sağlığına ve aile içi iletişimine yönelik destek veriyor. Merkezde yetişkin bireysel terapi, çift terapisi, cinsel terapi, çocuk ve ergen terapisi ile ebeveyn danışmanlığı gibi hizmetler sunuluyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetlerine devam ediyor. Ücretsiz psikoterapi ve danışmanlık hizmeti veren Aile ve Kadın Danışma Merkezi ile vatandaşlara destek sağlıyor. Merkez, bireylerin ruh sağlığına ve aile içi iletişimine yönelik sunduğu hizmetler ile topluma önemli katkı sunuyor. Yetişkin bireysel terapi, çift terapisi, cinsel terapi, çocuk ve ergen terapisi ile ebeveyn danışmanlığı gibi hizmetler veren merkeze 0 236 237 41 08 numaralı telefondan ya da Nişancı Paşa Mahallesi 1200 sokak No.2 Bahri Sarı Tepe Gençlik Merkezi adresinde bulunan Merkeze başvuru ile randevu alınabiliyor. Randevu sistemiyle düzenlenen terapiler yüz yüze veya online olarak veriliyor.

"Her seansım şiddet vakalarıyla geçiyor"

Merkezin ücretsiz ve sosyal belediyecilik anlayışla hizmet verdiğini söyleyen Psikolog Merve Ateş, "Kadın, aile, bireysel terapi, cinsel terapi gibi birçok alanda 45-50 dakika süren düzenli seanslarla destek veriyoruz. Pandemi döneminde hizmetlerimizi online olarak verdik. Çalıştığım süre boyunca, maalesef ki her seansım şiddet vakalarıyla geçiyor. Şiddetin olmadığı bir alanda çalışma fırsatım hiç olmadı. Yetişkinlerle çalışıyorum ve başlangıçta daha çok kadınlar başvuruda bulunuyordu. Ancak son dönemde erkekler de başvurmaya başladı. Her seansta şiddetin bir şekilde gündeme gelmesi beni derinden üzüyor. Bu şiddet, insanlara yönelik her türden şiddeti kapsıyor." dedi.

"Çocuk ya da ergendeki sorunların yüzde 99'u aile kaynaklı oluyor"

Çocuk ve ergen alanında, 3-17 yaş arasındaki çocuklar ile ilgilendiğinin bilgisini veren Psikolog Duygu Ekici, oyun terapisi, bilişsel davranış terapi, masal terapi gibi farklı alanlarda hizmet verdiğini söyledi. Aynı zamanda ebeveyn danışmanlığı da yaptığını söyleyen Ekici, "Ebeveyn danışmanlığı; anne-babalara ya da çocuğa bakım veren diğer kişilere yönelik eğitim ve rehberlik süreçlerini kapsıyor. Bu süreçte, ailelerin yaşadığı, karşılaştıkları sorunları ve bu durumlara yönelik çözüm yollarını değerlendiriyoruz. Şunu unutmamak gerekiyor: Çocuk ya da ergendeki sorunların yüzde 99'u genellikle aile ile çalışılması gereken konular oluyor. Bunun yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kreşlerinde çocuklara çeşitli alanlarda eğitimler veriyorum. Ayrıca, ebeveynler için 'Çocuğun Dilinden Anlamak' ve 'Duygular' gibi seminerler düzenliyoruz. Hem ailelere hem de çocuklara dokunabilmek benim için tarif edilmez bir mutluluk kaynağı." diye konuştu.

Kadın sorunlarına yönelik projeler üretiliyor

Kadın Çalışmaları Birimi'nde görev yapan Gül Çağlayan Sudur ise, "Kadın çalışmaları birimimiz, kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların kültürel, toplumsal ve ekonomik olarak yaşamda güçlendirilmesi amacı ile kurulan bir birim. Kadınların sorunlarına yönelik projeler üreterek kadınların sorunlarına çözümler arıyoruz." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Manisa'da Şiddet Mağdurları İçin Psikolojik Destek Artıyor - Son Dakika

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