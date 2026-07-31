Manisa’da sivrisinekten kemirgene tam kapsamlı mücadele - Son Dakika
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Manisa’da sivrisinekten kemirgene tam kapsamlı mücadele

Manisa’da sivrisinekten kemirgene tam kapsamlı mücadele
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla 17 ilçede sivrisinekten keneye, kemirgenden hamamböceğine kadar birçok zararlıya karşı yıl boyunca aralıksız ilaçlama çalışması yürütüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla 17 ilçede sivrisinekten keneye, kemirgenden hamamböceğine kadar birçok zararlıya karşı yıl boyunca aralıksız ilaçlama çalışması yürütüyor. Çevre dostu ilaçlarla sürdürülen mücadeleye vatandaşlar da tam not verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve vatandaşların daha sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla kent genelinde zararlılarla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Vektörlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 ilçede yıl boyunca yürütülen planlı çalışmalar kapsamında sivrisinek, karasinek, kene, kemirgen, hamamböceği ve diğer zararlılara karşı periyodik ilaçlama uygulamaları gerçekleştiriyor.

Ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı parklar, yeşil alanlar, çocuk oyun grupları, meydanlar ve kamusal açık alanlarda düzenli ilaçlama yaparken, rögarlar, kanalizasyon hatları, çöp konteynerleri ve zararlıların üreme alanlarında da kaynağında mücadele yürütüyor. Çalışmalarda Sağlık Bakanlığı ruhsatlı, çevreye duyarlı ilaçlar kullanılıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'nda görevli Sağlık Teknikeri Murat Eldeş, çalışmaların yıl boyunca belirlenen program doğrultusunda sürdüğünü belirterek, "17 ilçemizde larvasit, rezidüel uygulamalar ve sokak ilaçlamaları periyodik olarak devam ediyor. Bunun yanında kene popülasyonunun artışını önlemek amacıyla park ve yeşil alanlarda da düzenli ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın yeşil alanlarda daha güvenli ve konforlu vakit geçirmesini sağlamak. Çalışmalarımız yıl boyunca aralıksız sürecek" dedi.

Vektörlerle Mücadele Şube Müdürlüğü Saha Sorumlusu Alperen Uslu ise mücadelede önleyici çalışmaların önemine dikkat çekerek, "Larvasit ve açık alan uygulamalarımızın yanı sıra kemirgen ve hamamböceklerine yönelik mücadelemiz de devam ediyor. Rögarlar, çöp konteynerleri ve kamusal alanlarda Sağlık Bakanlığı ruhsatlı, çevreye duyarlı ilaçlar kullanıyoruz. Zararlıların üreme ve barınma alanlarını kaynağında kontrol altına almak için ekiplerimiz sahada düzenli olarak görev yapıyor" ifadelerini kullandı.

Kent merkezindeki esnaf ve vatandaşlar da yürütülen ilaçlama çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirtti. Düzenli uygulamalar sayesinde fare, böcek ve sivrisinek gibi zararlılarda gözle görülür azalma yaşandığını ifade eden vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik vektörlerle mücadele çalışmalarını 17 ilçenin tamamında planlı ve periyodik olarak sürdürerek daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent oluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: İHA

Sağlık, Manisa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Manisa’da sivrisinekten kemirgene tam kapsamlı mücadele - Son Dakika

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