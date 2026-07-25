Manisa'da Yılan Isırığı: Kadın Hastaneye Sevk Edildi

Manisa'nın Soma ilçesinde zeytinlikte çalışırken Osmanlı engereği tarafından ısırılan kadın, Soma Devlet Hastanesi'nde panzehir bulunamaması üzerine Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren kadının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Olay, Soma ilçesine bağlı Bozarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, zeytin ağaçlarının dip temizliğini yaptığı sırada elinde aniden şiddetli bir acı hisseden Birsen Çil (50), elini kontrol ettiğinde bir yılan tarafından ısırıldığını fark etti. Yakınlarının yardımıyla Soma Devlet Hastanesi'ne götürülen Çil'e burada ilk müdahale yapıldı. Yapılan değerlendirmelerde kadını ısıran yılanın Türkiye'nin en zehirli türleri arasında yer alan Osmanlı engereği olduğu belirlendi. Soma Devlet Hastanesi'nde uygun panzehirin bulunmaması üzerine çevre ilçelerdeki hastanelerle irtibata geçildi. Yakın sağlık kuruluşlarından da panzehir temin edilemeyince Birsen Çil, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Manisa'da panzehir tedavisi uygulanan Çil'in kolunda yılan ısırmasına bağlı şişlik ve morarma oluştuğu öğrenildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Çil'in sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği bildirildi.