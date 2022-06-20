Manisa İl Sağlık Müdürü Erkuş, ildeki sağlık yatırımlarını anlattı

Manisa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, Manisa'da Salihli ve Saruhanlı ilçelerine yeni devlet hastaneleri yapılacağını, bazı ilçelere de ağız ve diş sağlığı merkezi ile rehabilitasyon merkezleri kurulacağını söyledi.

İldeki sağlık yatırımlarıyla ilgili gazetecilere bilgi veren Erkuş, eksik olan ve yenilenmesi gereken binalar için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Salihli ve Saruhanlı'ya yeni hastanelerin yapılacağını hatırlatan Erkuş, "Saruhanlı Devlet Hastanesi eski olan binalarımızdan. 50 yataklı olarak yatırıma dahil edildi. Yatırımlar Genel Müdürlüğü ve bakanlığımız ile beraber proje aşamasında. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Alaşehir'de yoktu, şu anda yatırıma dahil edildi ve sondaj çalışması yapılıyor. Kula Devlet Hastenesinin açılışı yapıldı. 6 Haziran itibariyle hizmete başladı." dedi.

Şehzadeler Ağız ve Diş Sağlı Merkezi projesinin sürdüğünü dile getiren Erkuş, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesini yenilenmek istediklerini, bu hastanenin yanı sıra Yunusemre'de bir rehabilitasyon merkezi yapılacağını anlattı.

Erkuş, şunları kaydetti:

"Yunusemre'deki rehabilitasyon merkezi Akgedik bölgesine yapılacak. Oranın yer tahsisi yatırım planında. Orası ise ilgili imar aşaması, proje ve ihale şeklinde hayata geçecek. Manisa'daki tüm binalar böylece yenilenecek."