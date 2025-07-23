Mardin'de Yanık Ünitesi Açıldı - Son Dakika
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Sağlık

Mardin'de Yanık Ünitesi Açıldı

23.07.2025 11:41
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Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yanık ünitesi hizmete girdi. Sevk oranları düşecek.

MARDİN Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde açılan yanık ünitesi, hasta kabulü yaparak hizmet vermeye başladı. Hastane Başhekimi Ahmet Yeşil, "Yanık ünitemizle birlikte bundan sonraki vakalarımızın sevklerini azaltacağız" dedi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 yatak kapasiteli yanık ünitesi açıldı. Ünite, hasta kabulü yaparak hizmet vermeye başladı. Ciddi yanık vakalarında hızlı ve etkili müdahale imkanı sunacak ünite sayesinde, hastaların il dışına sevk edilme oranının önemli ölçüde azalacağını belirten Başhekim Ahmet Yeşil, "Yanık ünitemizi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kentimize kazandırmış bulunmaktayız. Bilindiği üzere yanık, ısı, alev, kimyasal ve don yanıklar olarak karşımıza çıkabilmektedir. Yanık sadece bir deri hastalığı olmayıp aslında bütün bir organizmayı etkileyen bir travmadır. Bundan dolayı da bu tarz hastalarımızı çevre illerimize sevk etmek durumunda kalmaktaydık, ancak açtığımız Yanık Ünitemizle birlikte, umuyoruz ki, bundan sonraki vakalarımızın sevklerini azaltacağız. Yanık ünitemiz her biri tek kişilik olmak üzere 5 yataklı, içinde pansuman odalarının, hidroterapi ve yıkama küvetlerinin bulunduğu alanlar olarak hizmete açılmış bulunmaktadır. Memleketimize hayırlı olsun" dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Mardin'de Yanık Ünitesi Açıldı - Son Dakika

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