Marmaris'te Palyatif Bakım Merkezi'nde Kapasite Artışı - Son Dakika
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Marmaris'te Palyatif Bakım Merkezi'nde Kapasite Artışı

Marmaris\'te Palyatif Bakım Merkezi\'nde Kapasite Artışı
06.07.2026 14:19
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Marmaris Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi'nde yatak sayısı 31'e çıkarılacak.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, devlet hastanesi bünyesindeki Palyatif Bakım Merkezi'nde planlanan kapasite artışı çalışmalarının tamamlanmasıyla yatak sayısının 31'e çıkarılması hedefleniyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça, beraberindeki kurum yöneticileriyle Marmaris Devlet Hastanesini ziyaret ederek sunulan sağlık hizmetlerini yerinde inceledi.

Hastanenin çeşitli birimlerinde incelemelerde bulunan Akça, özellikle Palyatif Bakım Merkezinde yürütülen genişletme çalışmalarını masaya yatırdı. Merkezdeki mevcut kapasitenin artırılmasına yönelik planlamaları inceleyen Akça, çalışmaların tamamlanmasıyla yatak sayısının 31'e yükseltileceğini bildirdi. Nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen bu çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Ziyaret programı kapsamında hastanede tedavi gören hastaları da odalarında ziyaret eden Akça, geçmiş olsun dileklerini ilettiği hasta yakınlarının talep ve görüşlerini dinledi.

Daha sonra görev başındaki sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Akça, birimlerde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Marmaris'te Palyatif Bakım Merkezi'nde Kapasite Artışı - Son Dakika

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