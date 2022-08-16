"Masada kalırsın" denilen Çorumlu hasta, Van'da sağlığına kavuştu - Son Dakika
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"Masada kalırsın" denilen Çorumlu hasta, Van'da sağlığına kavuştu

16.08.2022 11:16
"Masada kalırsın" denilen Çorumlu hasta, Van'da sağlığına kavuştu

"Masada kalırsın" denilen Çorumlu hasta, Van'da sağlığına kavuştu 12 santimlik glomus tümörü doktorları şaşırttı Yaklaşık 10 yıldır glomus tümörü sorunu yaşayan ve nefes almakta bile zorlanan Çorumlu hasta Azize Moğoltay, Van Lokman Hekim Hastanesinde geçirdiği başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

"Masada kalırsın" denilen Çorumlu hasta, Van'da sağlığına kavuştu

12 santimlik glomus tümörü doktorları şaşırttı

VAN - Yaklaşık 10 yıldır glomus tümörü sorunu yaşayan ve nefes almakta bile zorlanan Çorumlu hasta Azize Moğoltay, Van Lokman Hekim Hastanesinde geçirdiği başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Çorum'da yaşayan Azize Moğoltay isimli hastanın boyun bölgesinde şişlik oluştu. Bu durumdan şüphelenen Bozkurt'un ailesi, hastalarını Çorum'da bir hastaneye götürdü. Burada yapılan tetkikler sonucunda Moğoltay'ın boyun bölgesinde glomus tümörüne rastlandı. Ancak gittiği hastanelerde 'masada kalırsın' denilerek ameliyat edilmedi. Bunun üzerine araştırma yapan Moğoltay'ın ailesi, hastalarının tedavisi için Van'ı seçti. Lokman Hekim Van Hastanesinde Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel tarafından yapılan başarılı operasyonun ardından Azize Moğoltay'ın boynundaki tümör başarılı bir şekilde alındı.

"Hayatta gördüğüm en büyük tümörlerden biriydi"

İHA muhabirine konuşan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel, Azize Moğoltay isimli hastalarının ilk etapta tam olarak rahatsızlığının tanısının konulmadığını belirtti. Gittiği merkezlerde ilk olarak diş apsesi, boğaz enfeksiyonu, lenf bezi gibi tanılar konulduğunu ifade eden Prof. Dr. Başel, "Fakat daha sonra tümör büyüyünce 'bu ameliyatla çıkarılamaz, masada kalır' gibi şeyler söylenmiş. Ben 31 yıllık bir hekimim, benim de hayatta gördüğüm en büyük tümörlerden biriydi. Tümörün büyüklüğü yaklaşık 12 santimdi. Zaten dıştan da çok belli olan bir tümördü. Hem dışa doğru büyümüş hem de içe doğru büyümüş. Nerdeyse boğazdaki farinksi de ittirmiş ve oradan da boğaza gitmiş. Muayenesinde de belli oluyordu. Tabi çok zorlandık. Çıkarırken şah damarını da değişmemiz gerekti. Allah'a şükür ciddi bir sorun olmadan ameliyatını yaptık. Yarın da İnşallah taburcu oluyor" dedi.

"Ameliyatın ölümcül riskleri var' dediler"

Azize Moğoltay isimli hasta ise yaklaşık 10 yıldır kendisini rahatsız eden tümörün başarılı bir operasyonla alındığını belirterek, "Çorum'da bize ameliyatın ölümcül riskleri var dediler. Fakat biz internetten Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel'i bulduk. Çok başarılı ameliyatlar yaptığını öğrendik. Daha sonra doktorla irtibata geçtik ve buraya geldik. Yapılan başarılı ameliyat sonrası çok iyi hissediyorum" diye konuştu.

Kızının tedavi öncesi çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını anımsatan baba Zeki Moğoltay da 'masada kalırsın' denilen hastalarının başarılı operasyonla sağlığına kavuştuğunu belirterek, ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Başel'e teşekkür etti.

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Kaynak: İHA

Lokman Hekim, Ameliyat, Çorum, Van, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 'Masada kalırsın' denilen Çorumlu hasta, Van'da sağlığına kavuştu - Son Dakika

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