MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi diyabette erken tanının önemine dikkat çekti

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesinde düzenlenen "14 Kasım Dünya Diyabet Günü" etkinliğinde, diyabetin vücutta yol açtığı kalıcı hasarlara dikkat çekilerek erken tanının hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Hastanenin poliklinik binasında, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi ekiplerinin de desteğiyle diyabet hastalığına karşı farkındalık programı gerçekleştirildi. Programda konuşan MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, diyabetin çok ciddi bir sistemik sağlık problemi olduğunun altını çizdi. Hastalığın vücuttaki yıkıcı etkilerine dikkati çeken Topçu, "Diyabet, tüm vücuttaki organları ve sistemleri etkileyebilen, onları bozabilen bir hastalıktır. Bu sinsi tehlikeye karşı halkın bilinçlendirilmesi, farkındalığının artırılması ve doğru tedavilere yönlendirilmesi önemli bir görevdir. Hafsa Sultan Hastanesi olarak hem çocuk hem de erişkin hastalarımızın diyabet konusundaki bilgilendirmelerini ve tedavilerini yıllardır başarıyla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Göz, böbrek ve kalpte kalıcı hasarlar bırakıyor"

Diyabet Eğitim Hemşiresi Deniz Sarı ise diyabetin kronik bir hastalık olduğuna işaret ederek, uzun vadede göz, böbrek ve kalp gibi hayati organlarda geri dönüşü olmayan hasarlar bıraktığı uyarısında bulundu. Genetik yatkınlığı olanların hastalığın ortaya çıkışını geciktirebilmesi için sağlıklı beslenme, spor ve kilo kontrolünün şart olduğunu vurgulayan Sarı, şunları kaydetti: "Çok su içme, çok idrara çıkma, fazla yemek yeme isteği ve ani oluşan kilo kayıpları gibi şikayetleri olanlar vakit kaybetmeden hekime başvurmalı. Belirli bir yaşın üstünde olan ve ailesinde diyabet öyküsü bulunanlar yıllık kontrollerini kesinlikle ihmal etmemeli. Erken tanı, hastalığın organlarda oluşturacağı tahribatın önüne geçilmesi amacıyla çok büyük önem taşıyor."

Etkinlik kapsamında kurulan stantlarda vatandaşların kan şekeri ölçümleri yapılırken, sağlıklı beslenmeyi teşvik etmek amacıyla ara öğün olarak meyve ve su ikramında bulunuldu. Hastalara diyabetle ilgili bilgilendirici sorular sorularak çeşitli hediyeler ve broşürler dağıtıldı.

Etkinliğe, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Cüneyt Balcıoğlu, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeliha Hekimsoy ve Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Özdemir ile sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.