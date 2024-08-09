Medical Point Gaziantep Hastanesi, kadrosuna Yenidoğan Yoğun Bakım (Neonatoloji) Uzmanı Doç. Dr. Muhittin Çelik'i dahil etti.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre, akademisyenlerden oluşan uzman ekibini genişletmeye devam eden Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde, Doç. Dr. Muhittin Çelik hasta kabulüne başladı.
Çelik'in uzmanlık alanları arasında "Pediatri ve Yenidoğan", "Prematüre Bebeklerde Solunum", "Büyüme Gelişme Geriliği", "Doğuştan Anomalı", "Yeni Doğan Nöbetleri" bulunuyor.
Son Dakika › Sağlık › Medical Point Gaziantep Hastanesi'ne Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dahil Edildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?