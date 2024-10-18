Meme Kanseri Farkındalık Semineri - Son Dakika
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Sağlık

Meme Kanseri Farkındalık Semineri

Meme Kanseri Farkındalık Semineri

Van YYÜ Tıp Merkezi, meme kanserinde erken teşhisin önemini vurgulamak için seminer düzenlendi.

18.10.2024 22:19
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi tarafından, meme kanseri konusunda farkındalığı artırmak amacıyla seminer düzenlendi.

Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde verilen seminerde, doktorlar erken teşhisin önemi, tarama yöntemleri, modern tedavi süreçleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen hastalıklardan biri olduğunu belirten Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, erken teşhisle oluşabilecek tüm zorlukların önüne geçebileceklerini belirtti.

Kadınların kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini vurgulayan Karaman, şunları kaydetti:

"Meme kanseri açısından farkındalık oluşturmak için birtakım programlar yapıyoruz. Söz konusu kanser olduğunda çok önem arz ediyor. Erken tanıyla sonradan oluşabilecek sorunların, tedavi zorluklarının önüne set çekilmiş olacak. Bu durum hem hastaların hem de hekimlerin işini kolaylaştıracak. Meme kanseri kadınlarda çok sık görülen bir kanser türü. Şu an halihazırda ve yakın çevremizde çoğu kişide vardır. Genel cerrahlarımız, onkologlarımız, doktorlarımız, hasta olmayan kişileri bilgilendirerek farkındalığı oluşturmayı amaçladılar. Özellikle 20 yaşından sonra kadınlarımızın belli aralıklarla kontrollerini yapmaları gerekiyor."

Seminere Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, doktorlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Meme Kanseri Farkındalık Semineri - Son Dakika

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