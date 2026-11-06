Memişoğlu, Türkiye'nin 152 merkezle nakilde ilk 5 ülke arasında olduğunu söyledi - Son Dakika
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Memişoğlu, Türkiye'nin 152 merkezle nakilde ilk 5 ülke arasında olduğunu söyledi

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Memişoğlu, Türkiye\'nin 152 merkezle nakilde ilk 5 ülke arasında olduğunu söyledi
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin 152 organ nakli merkeziyle dünyada ilk 5 ülke arasında olduğunu söyledi. Memişoğlu, e-Devlet/e-Nabız üzerinden bugüne kadar 188 bin bağış yapıldığını, nüfus başına düşen donör sayısının 2025'te 5,6'ya çıktığını belirtti.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Ülkemizde 152 organ nakli merkezimiz var bunların 74'ü böbrek, 50'si karaciğer, kalp, pankreas ve akciğer. Bugün Türkiye nakil konusunda dünyanın ilk 5 ülke arasında hem sayısal anlamda hem merkez anlamında" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 16'ıncı Kongresi'ne katıldı. Bakan Memişoğlu, kongrede yaptığı konuşmada organ bağışını artırmak amacıyla geçen yıl yasal düzenleme yapıldığını hatırlatarak e-Devlet ve e-Nabız üzerinden bağış kararının iletilebildiği yeni sistemle bugüne kadar 188 bin bağış yapıldığı bilgisini paylaştı. Bağış sayısının geçen yıla göre 5 kat arttığını belirten Bakan Memişoğlu, "Nüfus başına düşen donör sayımız 4,2'yken 2025 yılında 5,6'ya kadar çıkardık. Bu yeter mi bize? Yetmez. Daha da artıracağız" dedi.

'TÜRKİYE'NİN NAKİL SAYISI VE KAPASİTESİ İLK 5 ÜLKE ARASINDA'

Türkiye'nin organ naklinde insan gücü ve altyapı bakımından dünyada önde gelen ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Bakan Memişoğlu, ülkemizde 152 organ nakli merkezinin bulunduğunu, bunların 74'ünün böbrek, 50'sinin karaciğer, diğerlerinin ise kalp, pankreas ve akciğer nakli alanında hizmet verdiğini kaydetti. Türkiye'nin nakil sayısı ve merkez kapasitesi bakımından dünyada ilk 5 ülke arasında olduğunu belirten Bakan Kemal Memişoğlu, naklin ekip çalışması ve güçlü bir sistemle başarıldığına dikkati çekerek "Türkiye'de yapılan karaciğer ve diğer nakillerin başarı oranının yüzde 95'in üzerinde olduğunu görürsünüz. Hem çok yapıyoruz hem de başarılı bir şekilde yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

'HER BİR HOCAMI ELLERİNDEN ÖPEREK SAYGIYLA SELAMLIYORUM'

Sağlık Bakanı Memişoğlu, hekimlik ve eğitmenliğin direkt insana dokunan, insanı iyileştiren ve geliştiren kutsal meslekler olduğunu belirterek "Bir hasta iyileştiği zaman en mutlu anınızı yaşarsınız." dedi. Sağlık alanında eğitim veren hocaların bu iki mesleği bir arada yürüttüğünü ifade eden Bakan Memişoğlu, "Hem çok zor hem çok kutsal hem de çok meşakkatli bir meslek yapıyorsunuz. Ben her bir hocamı ellerinden öperek saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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