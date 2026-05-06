Menopoz Döneminde Zihinsel Değişimler

06.05.2026 02:52
Menopoz, östrojen azalması nedeniyle zihinsel bulanıklık ve unutkanlık gibi belirtilere yol açabilir.

Menopoz döneminin bilişsel açıdan önemli değişimlerin yaşandığı bir geçiş süreci olduğunu belirten Medicana Sağlık Grubu Nöroloji Uzmanı Dr. Songül Turğut, "Östrojen düzeylerinde yaşanan azalma, dikkat, hafıza ve odaklanma gibi zihinsel süreçlerde yavaşlamaya yol açarak 'dilimin ucunda' hissini artırtabilir" dedi.

Menopozla birlikte ortaya çıkan uyku bozuklukları, stres ve gece terlemeleri gibi faktörlerin bilişsel performansı doğrudan etkileyebildiğini belirten Medicana International Ankara Hastanesi Menopoz Wellness Komisyonu Nöroloji Uzmanı Dr. Songül Turğut, beyin sisi ve unutkanlık sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Turğut, menopoz döneminde yaşanan zihinsel bulanıklığın, kelime bulma güçlüğü, dikkat dağınıklığı ve unutkanlık gibi şikayetlerle kendini gösterebildiğini belirterek bunun temel sebeplerinden birinin östrojen hormonunun azalması olduğunu anlattı.

Turğut, "Bu hormon değişimine bağlı olarak gelişen uyku problemleri, gece terlemeleri, stres ve anksiyete de bu tabloyu derinleştirir. Özellikle kaliteli uyku eksikliği, beynin dinlenmesini ve kendini yenilemesini engelleyerek unutkanlığı artırabilir. Kelime bulma zorluğu, konuşurken duraksama, yapılacak işleri hatırlamakta zorlanma ve dikkat dağınıklığı bu dönemde sık karşılaşılan belirtiler arasındadır. Kişinin aynı anda birden fazla işe odaklanmakta zorlanması ya da zihinsel olarak daha çabuk yorulması da bu tabloya eşlik edebilir. Bu belirtiler çoğu zaman geçici olsa da, kişinin özgüvenini ve günlük performansını etkileyebilir. Ancak unutkanlığın günlük yaşamı belirgin şekilde etkilemesi, yön bulma güçlüğü ya da konuşma bozukluğu gibi ek bulguların olması durumunda mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Menopoz döneminde zihinsel performansı desteklemenin ve beyin sisi şikayetlerini azaltmanın mümkün olabildiğini dile getiren Turğut, "Düzenli uyku alışkanlığı kazanmak, fiziksel olarak aktif kalmak ve zihni uyaracak aktivitelerle meşgul olmak bu süreçte büyük önem taşır. Sağlıklı ve dengeli beslenme, özellikle beyin sağlığını destekleyen besinlerin tüketimi de unutkanlık üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Ayrıca stresin kontrol altına alınması ve sosyal yaşamın aktif tutulması bilişsel sağlığın korunmasına katkı sağlar. Uygun hastalarda hormon tedavisi de semptomları hafifletebilir, ancak bu karar mutlaka bireysel değerlendirme sonucunda verilmelidir" açıklamasında bulundu.

Her unutkanlık masum değildir

Menopoz döneminde yaşanan unutkanlık çoğu zaman doğal kabul edilse de, bazı durumlarda dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Turğut, "Beyin sisi korkulacak bir durum değil, fark edilmesi ve doğru yönetilmesi gereken bir süreçtir. Ancak unutkanlığın günlük yaşamı belirgin şekilde etkilediği, kişinin yön bulmakta ciddi zorlandığı, konuşma güçlüğü yaşadığı ya da davranışlarında belirgin değişiklikler olduğu durumlarda mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır. Bu tür belirtiler, farklı nörolojik hastalıkların erken sinyali olabilir ve ihmal edilmemelidir. Menopoz sürecine dair belirtiler göstermeye başlayan premenopoz dönemindeki her kadının, süreci konforlu geçirebilmesi için nörolojik muayeneden geçmesini öneririm" şeklinde konuştu. - ANKARA

