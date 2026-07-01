Doğanköy\'de su kesintilerine kalıcı çözüm

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Menteşe ilçesi Doğanköy Mahallesi Değirmen mevkiinde içme suyu altyapısını yenilemek için bin metre uzunluğunda hat yenileme çalışmasına başladı. Ekonomik ömrünü tamamlayan eski içme suyu hatlarının daha dayanıklı ve modern hatlarla değiştirileceği çalışma ile bölgedeki su kesintilerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, kentin tüm ilçelerinde içme suyu hatlarının yenilenerek vatandaşlara kesintisiz hizmet sunulmasına yönelik talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren MUSKİ Genel Müdürlüğü, projelerine Menteşe ilçesinde devam ediyor. Proje kapsamında Doğanköy Mahallesi Değirmen mevkiinde, ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle sık sık arıza ve su kesintilerine neden olan bin metre uzunluğundaki içme suyu hattı yenileniyor.

Yeni Hatlar Sayesinde Kesintisiz İçme Suyu

MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Menteşe ilçesi Doğanköy Mahallesi Değirmen mevkiinde kullanım ömrünü tamamlayan bin metre uzunluğundaki eski şebeke hatlarını modern, dayanıklı ve uzun ömürlü hatlarla yeniliyor. Mevcut hatlar, sık sık arızalara ve su kesintilerine neden oluyordu. Özellikle yaz aylarında artan su tüketimi nedeniyle mevcut hatların kapasitesi yetersiz kalırken, küçük çaplı borular oluşan basınca dayanamayarak patlamalara yol açıyordu.

Yaşanan sorunların önüne geçmek amacıyla MUSKİ ekipleri, içme suyu hattını daha büyük çaplı borularla yenileme çalışmalarına başladı. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte bölgede meydana gelen arızaların ve buna bağlı su kesintilerinin en aza indirilmesi hedeflenirken, çapları büyütülen hatlar sayesinde basınç kaynaklı sorunların da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Hat yenileme taleplerinin yerine getirilmesinden dolayı mutluluğunu dile getiren Doğanköy Mahallesi Muhtarı Kamuran Köseoğlu, "Köyümüzün su şebeke hatları 25-30 yıldır kullanıldığı için şebekenin de yıprandığından dolayı sık sık arızalar olması, patlamaların olmasından dolayı bu yeni boruların değişmesinden sonra en azından bu patlama sorunlarından, yol bozulma sorunlarından dolayı biraz daha rahat edeceğimizden yapılan çalışmaları destekliyoruz. Başkanımız Ahmet Aras ve MUSKİ Genel Müdürümüz bu işlere el atmasından dolayı sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Yenileme çalışmalarıyla büyük sıkıntıdan kurtulacaklarını belirten Doğanköy Mahalle Sakini Adnan Barut, "Şimdi burada sık sık patlamalar oluyordu. Basınç sorunumuz vardı, patlama sorunumuz vardı. İlk zamanlarda yüksek kısımlara su basmıyordu. Şimdi onların da görüşmesini aldım. Köyümde ne zaman bir arıza olsa gece gündüz, yağmurda, çamurda, fırtınada çözüm odaklı oluyor. O yüzden tüm birimlerine karşı teşekkür ediyorum. Özellikle Ahmet Aras Başkanımıza, insanlarımız adına, köyüm adına bizi gururlandırıyor, heyecan veriyor. Allah başkanımızı başına etsin etmesin" dedi.

MUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı Menteşe Su ve Kanalizasyon Şube Müdürü Çağlar İlhan, "Menteşe ilçesi, Doğanköy Mahallesi, Değirmem mevkiinde mevcut içme suyu altyapısının iyileştirilmesi amacıyla hat yenileme çalışmaları planlanmış ve ekonomik ömrünü tamamlayan ve sık arızalara sebebiyet veren mevcut içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışma kapsamında toplamda 1000 metre içme suyu şebeke hattı ve yaklaşık 36 adet abone hattı yenileme çalışması planlanmaktadır. Yapılacak çalışmalar ile bölgede meydana gelen arıza ve su kesintilerinin önüne geçilecek ve daha sağlıklı ve kesintisiz su hizmeti verilmiş olacaktır" dedi - MUĞLA