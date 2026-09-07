Menteşe'de Halk Sağlığı Haftası etkinliğinde ücretsiz sağlık taraması yapıldı - Son Dakika
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Menteşe'de Halk Sağlığı Haftası etkinliğinde ücretsiz sağlık taraması yapıldı

Menteşe\'de Halk Sağlığı Haftası etkinliğinde ücretsiz sağlık taraması yapıldı
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Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça, Menteşe'de Sınırsızlık Meydanı'nda düzenlenen Halk Sağlığı Haftası etkinliğine katıldı. Vatandaşlara ücretsiz kan şekeri, tansiyon, boy, kilo ve beden kitle indeksi ölçümleri yapılırken kronik hastalıklar hakkında danışmanlık verildi.

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça, Halk Sağlığı Haftası kapsamında Menteşe İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Sınırsızlık Meydanı'nda düzenlenen "Sağlıklı Yaş Al, Sağlıklı Kal" temalı etkinliğe katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte ücretsiz kan şekeri ve tansiyon ölçümleri yapıldı. Vatandaşların boy, kilo ve Beden Kitle İndeksi (BKİ) ölçümleri gerçekleştirilirken, kronik hastalıklar konusunda da danışmanlık hizmeti verildi.

Etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça, Halk Sağlığı Haftası'nın toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi açısından önemli bir farkındalık fırsatı olduğunu belirtti.

Hastalıkların ortaya çıkmadan önlenmesi ve erken tanının önemine dikkat çeken Akça, 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası kapsamında 7 günde 7 farklı temanın ele alınacağını söyledi.

Muğla genelinde hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerle vatandaşların koruyucu sağlık hizmetleri konusunda bilinçlendirilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İHA

Tansiyon, Etkinlik, Sağlık, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Menteşe'de Halk Sağlığı Haftası etkinliğinde ücretsiz sağlık taraması yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Menteşe'de Halk Sağlığı Haftası etkinliğinde ücretsiz sağlık taraması yapıldı - Son Dakika
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