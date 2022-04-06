Menteşe Otobüs Terminali'nde 696 kilo sağlıksız et yakalandı - Son Dakika
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Menteşe Otobüs Terminali'nde 696 kilo sağlıksız et yakalandı

06.04.2022 13:53

Menteşe Otobüs Terminali'nde 696 kilo sağlıksız et yakalandı Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Menteşe Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaptığı kontrollerde 19 çuval içerisinde 696 kilo sağlıksız et taşındığını tespit etti.

Menteşe Otobüs Terminali'nde 696 kilo sağlıksız et yakalandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Menteşe Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaptığı kontrollerde 19 çuval içerisinde 696 kilo sağlıksız et taşındığını tespit etti.

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin Menteşe Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir seyahat firmasına ait otobüsten indirilen çuvallardan şüphelenerek yaptığı denetim ve kontrollerde 696 kg sağlıksız et ele geçirdi.

Menteşe Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir seyahat firmasına ait otobüsten indirilen çuvallardan şüphelenen Büyükşehir Zabıta ekipleri, 19 çuval içerisinde 696 kg etin, uygunsuz olarak taşındığını tespit etti.

Etleri muhafaza eden Zabıta ekipleri, etlerin insan tüketimine uygun olup olmadığının tespiti amacıyla Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verdi. Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Hekimlerce yapılan kontrollerde 19 çuval içerisinde bulunan 696 kg etin taşıma kurallarına uymadığı ve menşeinin belli olmaması nedeniyle Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde insan tüketimine uygun olmadığı tespit edildi.

Yapılan kontrollerin ardından 696 kg sağlıksız etin Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe Düzenli Katı Atık Depolama Tesisine nakli sağlanarak imha edildi

Menteşe Otobüs Terminali'nde 696 kilo sağlıksız et yakalandı
Menteşe Otobüs Terminali'nde 696 kilo sağlıksız et yakalandı
Menteşe Otobüs Terminali'nde 696 kilo sağlıksız et yakalandı
Menteşe Otobüs Terminali'nde 696 kilo sağlıksız et yakalandı
Menteşe Otobüs Terminali'nde 696 kilo sağlıksız et yakalandı
Menteşe Otobüs Terminali'nde 696 kilo sağlıksız et yakalandı
Menteşe Otobüs Terminali'nde 696 kilo sağlıksız et yakalandı
Menteşe Otobüs Terminali'nde 696 kilo sağlıksız et yakalandı
Menteşe Otobüs Terminali'nde 696 kilo sağlıksız et yakalandı

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3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Menteşe Otobüs Terminali'nde 696 kilo sağlıksız et yakalandı - Son Dakika


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