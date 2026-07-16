Mersin'in 4 noktasına hayat kurtaran OED cihazı yerleştirildi - Son Dakika
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Mersin'in 4 noktasına hayat kurtaran OED cihazı yerleştirildi

Mersin\'in 4 noktasına hayat kurtaran OED cihazı yerleştirildi
16.07.2026 16:57  Güncelleme: 17:00
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Mersin'de ani kalp durmalarına karşı vatandaşların yoğun olduğu kamusal alanlara Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazları konuldu. Sesli ve görsel yönlendirmelerle herkesin kullanabileceği cihazlar, ilk 5 dakikada müdahale ile sağ kalım oranını yüzde 50'ye çıkaracak.

Mersin'de hastane dışında meydana gelen ani kalp durmalarında erken müdahaleyi sağlamak amacıyla Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazları vatandaşların yoğun bulunduğu kamusal alanlara yerleştirildi.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, ASELSAN tarafından hibe edilen OED cihazları, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde kentin 4 farklı noktasında hizmete alındı. Kurulumu tamamlanan cihazlar, Akdeniz ilçesinde Ulu Cami Meydanı, Toroslar ilçesinde Kuvayi Milliye Caddesi, Yenişehir ilçesinde Özgecan Aslan Barış Meydanı ile Mezitli ilçesinde GMK Bulvarı ile Limon Caddesi kesişimine yerleştirildi.

Ani kalp durmalarında ambulans ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar geçen sürede hayati önem taşıyan OED cihazlarının, sesli ve görsel yönlendirmeleri sayesinde sağlık personeli olmayan vatandaşlar tarafından da güvenle kullanılabildiği belirtildi.

Mersin İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, OED cihazlarının ani kardiyak ölümlerde hayat kurtaran önemli bir teknoloji olduğunu söyledi. Dünyadaki ölümlerin yaklaşık yüzde 60'ının kardiyak nedenlerden kaynaklandığını ifade eden Ekici, bu vakaların yaklaşık yarısının şok uygulanabilir ritim grubunda yer aldığını belirtti.

İlk 5 dakikanın kritik olduğuna dikkat çeken Ekici, "Şok uygulanabilir ritimde bulunan hastalara ilk 5 dakika içerisinde müdahale edildiğinde sağ kalım oranı yüzde 50'ye ulaşıyor. Bu nedenle kamusal alanlara yerleştirilen OED cihazlarıyla birçok vatandaşımızın hayatının kurtarılmasını hedefliyoruz" dedi.

Cihazların yalnızca mevcut 4 noktada kalmayacağını belirten Ekici, "İlimizde yaygınlaşacak. Yönetmelik gereği spor salonlarında, otogarlarda, kalabalık meydanlarda, çok geniş sitelerde, otobüslerde, kalabalık olan her yerde, camilerde OED cihazının kullanımını bundan sonra Türkiye genelinde göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Avrupa'da ve dünyanın birçok ülkesinde uzun yıllardır kullanılan OED cihazlarının kullanımının oldukça kolay olduğunu vurgulayan Ekici, "Sadece sesli komut veriyor. Herhangi bir vatandaşımız, hatta çocuklar bile bu cihazı rahatlıkla kullanabiliyor. ve biraz önce bahsettiğim gibi, sağ kalımı biz yüzde 50 oranında artırmış oluyoruz" şeklinde konuştu

Ekici, uygulamanın erken müdahale sayesinde ani kalp durmalarında sağ kalım oranını artıracağını belirterek, "Bu cihazlar vatandaşlarımızın hayatta kalmasına, ilk müdahalenin etkin şekilde yapılmasına ve tedavi sürecinin başarılı şekilde devam etmesine önemli katkı sağlayacak. Mersin'de bu uygulamanın başlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Teknoloji, Mersin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Mersin'in 4 noktasına hayat kurtaran OED cihazı yerleştirildi - Son Dakika

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