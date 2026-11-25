Mersin Üniversitesi Hastanesinde, navigasyonlu Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (nTMS) sistemiyle ruh sağlığı hastalıklarının tedavisinde kişiye özel uygulamalar gerçekleştirilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının sağlık alanındaki yatırımlara sağladığı desteklerle teknolojik altyapısını güçlendiren Mersin Üniversitesi Hastanesi, ileri teknolojiye sahip tıbbi cihazları sağlık hizmetlerinde kullanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında kullanılan nTMS sistemi, özellikle uygun hastalarda depresyon tedavisinde uygulanıyor.

Mersin Üniversitesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Seda Türkili, TMS tedavisinin kullanım alanları ve hastaların tedaviye uygunluk süreçleri hakkında bilgi verdi. Türkili, hastaların tanıları, belirtileri ve klinik özelliklerinin ayrıntılı şekilde değerlendirildiğini, değerlendirme sonucunda uygun bulunan hastalara kişiselleştirilmiş tedavi protokollerinin uygulandığını söyledi.

TMS yönteminin, beynin belirli bölgelerinin manyetik uyarılarla hedeflenmesine dayandığını belirten Türkili, yöntemin özellikle uygun hastalarda depresyon tedavisinde kullanıldığını ifade etti. Cerrahi girişim gerektirmeyen yöntemin, navigasyon teknolojisiyle desteklenmesi sayesinde hedeflenen beyin bölgelerine daha hassas ve kişiye özel uygulama yapılabildiğini kaydetti.

"Teknolojik altyapımızı güçlendiriyoruz"

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar ise Cumhurbaşkanlığının üniversite hastanelerine sağladığı desteklerin sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Yaşar, "Cumhurbaşkanlığımızın üniversitemize sağladığı kıymetli destekler, hastanemizin teknolojik altyapısının güçlendirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Bu destekler sayesinde ileri teknolojiye sahip tıbbi cihazları sağlık hizmetlerimizle buluşturarak vatandaşlarımızın daha nitelikli tanı ve tedavi olanaklarına erişimini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Hastanede yürütülen teknolojik yenilenme çalışmalarının ülkenin sağlık alanındaki gelişim hedeflerinin bir parçası olduğunu ifade eden Yaşar, nTMS sisteminin de ileri teknolojinin bilimsel bilgi ve akademik uzmanlıkla buluştuğu önemli uygulamalardan biri olduğunu söyledi.

Yaşar, "Önceliğimiz, devletimizin sağladığı imkanları en verimli şekilde değerlendirerek Mersin ve çevre illerden hastanemize başvuran vatandaşlarımıza çağdaş, güvenilir ve bilimsel temelli sağlık hizmetleri sunmaktır" diye konuştu.

Mersin Üniversitesi Hastanesinin, gelişmiş tıbbi cihazları ve akademik kadrosuyla bölgedeki sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.