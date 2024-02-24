MEÜ Onkoloji Hastanesi'nde 83 Bin Kişiye Hizmet Verildi, 59 Kişiye Kök Hücre Tedavisi Uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

MEÜ Onkoloji Hastanesi'nde 83 Bin Kişiye Hizmet Verildi, 59 Kişiye Kök Hücre Tedavisi Uygulandı

MEÜ Onkoloji Hastanesi\'nde 83 Bin Kişiye Hizmet Verildi, 59 Kişiye Kök Hücre Tedavisi Uygulandı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Onkoloji Hastanesi, geçtiğimiz yıl 83 bin 143 kişiye hizmet verdi ve 59 kişiye kök hücre tedavisi uyguladı. Hastane, radyoloji, hematoloji, tıbbi onkoloji, çocuk hematoloji ve onkoloji ile kemik iliği nakil merkezi olarak 6 ünitede 92 personel ile hizmet sunmaktadır. MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, hastanenin yanında bulunan misafirhanede hasta yakınlarının ücretsiz konakladığını belirtti. Hastanede tedavi gören bir hasta ise kemik iliği nakli sayesinde sağlığının daha iyi olduğunu ifade etti.

24.02.2024 15:29  Güncelleme: 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Onkoloji Hastanesinde geçen yıl 83 bin 143 kişiye hizmet verildi, 59 kişiye kök hücre tedavisi uygulandı.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, gazetecilere, hastanenin 2020'de açılışının yapıldığını, radyoloji, hematoloji, tıbbi onkoloji, çocuk hematoloji ve onkoloji ile kemik iliği nakil merkezi olarak 6 ünitede 92 personelle hizmet sunduklarını anlattı.

Yaşar, "Hastanemizde 2023'te 83 bin 143 kişiye hizmet verirken, 59 kişiye de kök hücre tedavisi uygulandı." dedi.

Sağlık hizmetlerinin yanı sıra refakatçileri de unutmadıklarını belirten Yaşar, hastanenin yanında 40 kişi kapasiteli misafirhanede hasta yakınlarının ücretsiz kaldığını söyledi.

Hastanede tedavisi devam eden hastalardan Ayşe Değirmenci de Akut Miyeloid Lösemi hastası olduğunu ve kızı Elif Değirmenci'den yapılan kemik iliği nakliyle şu an kendisini daha iyi hissettiğini kaydetti.??????

Kaynak: AA

Mersin Üniversitesi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık MEÜ Onkoloji Hastanesi'nde 83 Bin Kişiye Hizmet Verildi, 59 Kişiye Kök Hücre Tedavisi Uygulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 19:47:51. #1.13#
SON DAKİKA: MEÜ Onkoloji Hastanesi'nde 83 Bin Kişiye Hizmet Verildi, 59 Kişiye Kök Hücre Tedavisi Uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement