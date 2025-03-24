Meyan Kökü Fazla Tüketilmemeli - Son Dakika
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Sağlık

Meyan Kökü Fazla Tüketilmemeli

Uzmanlar, meyan kökünün faydalı ancak aşırı tüketiminin sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

24.03.2025 13:16
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Uzmanı uyardı: "Şifa kaynağı meyan kökü, fazla tüketildiğinde sağlığa zarar verebilir"

SİVAS - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Karaköy, Glycyrrhiza glabra bitkisinden elde edilen meyan kökünün, vücudun susuz kalmasını engellemeye ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olduğunu söyledi. Ancak, aşırı tüketiminin sağlık üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği konusunda da uyardı.

Osmanlı döneminden bu yana şerbet, şurup ve çay formunda tüketilen meyan kökü, özellikle sıcak bölgelerde soğuk şerbet olarak ikram ediliyor. Glycyrrhiza glabra bitkisinin kök kısmından elde edilen meyan kökü, lif formunda kaynatılıp soğutularak süzülüyor ve serinletici bir içecek olarak tüketiliyor. Serinletici ve rahatlatıcı etkisiyle tercih edilen meyan kökü bitkisi, aşırı tüketildiğinde sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Karaköy, meyan kökünün, vücudun susuz kalmasını engellemeye yardımcı olduğunun altını çizerken, fazla tüketildiği takdirde sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

"Meyan kökü, susuzluğu önlemeye yardımcı oluyor"

Vücudun susuz kalmamasının büyük önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Karaköy, "Meyan Kökü Osmanlı zamanından bu yana şerbeti, şurubu ve çayı yapılarak kullanılan aromatik bitkilerden bir tanesidir. Meyan kökünün özellikle daha sıcak bölgelerde, soğuk şerbet formunda ve şerbet güğümlerinde ikram edildiğini görmekteyiz. Meyan kökü, bitkinin kök kısmından elde ediliyor. Kökler lif formunda kaynatılır, soğutulur, süzülür ve soğuk halde tüketilir. Ramazan ayında oruç tutarken dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerin başında, vücudun susuz kalmaması gelmemektedir. Vücudun su dengesi bozulduğunda, özellikle yaşı büyük insanlarda, tansiyon rahatsızlığı olan insanlarda, bariz bir şekilde ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesi amacıyla meyan kökü şurupları da üretilmektedir. Meyan kökü, iftar ve sahur saatlerinde tüketildiğinde hem susuzluğu götürmekte, hem de vücut direncini arttırmaktadır" diye konuştu.

"Aşırı tüketim, sağlık üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilir"

Meyan kökü bitkisinin antibakteriyel özelliğe sahip olduğunu vurgulayan Karaköy, "Meyan kökü bitkisinin aynı zamanda antibakteriyel bir özelliği de bulunmaktadır. Antibakteriyel özelliği itibariyle hem iftarda, hem de sahurda tüketilmesi yine yüksek derecede fayda sağlayacaktır. Ramazan ayında, suya çok ihtiyacımız olan bu özel ayda, meyan kökü bitkisiyle elde edilen şurupları ve şerbetleri rahatlatıcı ve serinletici formda tüketebiliriz. Tüketirken dikkat etmemiz gereken en önemli husus, bitkiyi tüketirken aşırıya kaçmamak, rahatsızlığı olup ilaç kullanmakta olan insanların mutlaka bir uzmana danışarak tüketmesidir. Meyan kökü aynı zamanda tıbbi olarak kullanılan bitkilerden bir tanesidir. Vücut direncini arttırması yönüyle, antimikrobiyetel ve antibakteriyel içeriği ile dikkat çeken bir tıbbi bitkidir. Ancak, bu özelliklere sahip, diye tükettiğimiz bu tip aromatik bitkileri ölçülü kullanmamak doğru değildir. Mevcut rahatsızlık için kullanılan ilaçlarla etkileşime girerek, hoş olmayan sonuçlar doğurabilmektedir" dedi.

Kaynak: İHA

Karaköy, Sağlık, Yaşam, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Meyan Kökü Fazla Tüketilmemeli - Son Dakika

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