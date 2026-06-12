Midyat Hastanesi\'nden Hafta Sonu Poliklinik Hizmeti

Gözde Altas:

vay be midyat hastanesi cumartesi açık mı yani artık haftasonu da hizmet veriyolar şu eski zamanlar hatırlatıyor ya o zaman devlet dairesi diye birşey olmaz sabah 8 akşam 5 işte bitmiş yok hafta sonu yok ama bari bu da iyi bi adım