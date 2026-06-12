Midyat Hastanesi'nden Hafta Sonu Poliklinik Hizmeti - Son Dakika
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Midyat Hastanesi'nden Hafta Sonu Poliklinik Hizmeti

Midyat Hastanesi\'nden Hafta Sonu Poliklinik Hizmeti
12.06.2026 11:42
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Midyat Devlet Hastanesi, 13 Haziran'da uzman hekimler ile mesai dışı poliklinik hizmeti verecek.

Mardin'in Midyat İlçe Devlet Hastanesi, vatandaşlara daha hızlı ve etkin sağlık hizmeti sunmak amacıyla hafta sonları da mesai dışı poliklinik hizmetini sürdürüyor.

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre 13 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 09.00-13.00 arasında uzman hekimler tarafından mesai dışı poliklinik hizmeti vereceği belirtildi. Mesai dışı poliklinik kapsamında, Radyoloji Uzmanı Dr. İzzettin Öz ile Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ahmet Baydar'ın vatandaşlara sağlık hizmeti sunacağı bildirildi. Hafta sonu verilen mesai dışı poliklinik hizmeti sayesinde, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve poliklinik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Midyat Hastanesi'nden Hafta Sonu Poliklinik Hizmeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tümay Gezer Tümay Gezer:
    bu tür uygulamalar her hastanede standart hale gelmeliydi çünkü hastanın hastalığı mesai saatlerine göre ilerlemez 0 0 Yanıtla
  • Mahmut Sirin Mahmut Sirin:
    hastaneyi kullanan birisi olarak bu gelişme hakkında net konuşmam gerekirse güvenlik önlemleri yeterli mi diye merak ediyorum hafta sonu mesai dışı saatlerde az personelle çalışırken acil bir durumla karşı karşıya gelirsek yeterli müdahale yapabilirler mi bu riski değerlendirmesi yapılmış mıdır bilmiyorum ama vatandaş güvenliği öncelikli olmalı hizmet kadar 0 0 Yanıtla
  • Gözde Altas Gözde Altas:
    vay be midyat hastanesi cumartesi açık mı yani artık haftasonu da hizmet veriyolar şu eski zamanlar hatırlatıyor ya o zaman devlet dairesi diye birşey olmaz sabah 8 akşam 5 işte bitmiş yok hafta sonu yok ama bari bu da iyi bi adım 0 0 Yanıtla
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