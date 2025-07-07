Migren Hastalarına Sinir Blokajı Uygulaması - Son Dakika
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Migren Hastalarına Sinir Blokajı Uygulaması

Migren Hastalarına Sinir Blokajı Uygulaması
07.07.2025 11:23
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Sinir blokajı yöntemiyle migren atakları seyrekleşiyor, yaşam kalitesi artıyor.

Şiddetli migren ağrılarıyla yaşamaya çalışan hastalarda, baş ve boyun bölgesine uygulanan "sinir blokajı" yöntemi sayesinde atakların seyrekleştiği, yaşam kalitesinin gözle görülür şekilde arttığı bildirildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı, İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ömer Karadaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilaç kullanımına rağmen geçmeyen şiddetli migren ataklarında uygulanan "sinir blokajı" tedavisine ilişkin bilgi verdi.

Migrenin, sadece baş ağrısı olmadığına, bu ağrıya ışık-ses hassasiyeti, bulantı ve kusma gibi belirtilerin de eşlik ettiğine, kişilerin migren nedeniyle yaşam aktivitelerinin olumsuz etkilediğine dikkati çeken Karadaş, "Her 6 kişiden 1'inde olan migren, erkeklere oranla kadınlarda 3-4 kat daha fazla görülüyor. Ülkemizde 14 milyon migren hastası var." dedi.

Prof. Dr. Karadaş, migrenin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirterek, ilaç tedavisinin fayda etmediği hastaların bir ayda neredeyse 27 gün baş ağrısı yaşadığını, "sinir blokajı" yöntemiyle bu süreyi 3 ayda 1 güne düşürebildiklerini söyledi.

Türkiye'nin ilk baş ağrısı blokaj ünitesi

SBÜ Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesinde kurulan Türkiye'nin ilk baş ağrısı blokaj ünitesinde uygulanan tedaviye ilişkin bilgi veren Karadaş, şunları kaydetti:

"Migren hastalarının en büyük sıkıntılarından biri çok fazla ilaç kullanıyor olmaları. Ağrı kesici türü olan ilaçların böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği gibi vücuda çok ciddi zararları var. Dolayısıyla bunlardan da kurtarmak gerekiyor. Bu dönemde blokajlar devreye giriyor ve hastaların şiddetli ağrıları kontrol altına alınıyor. Blokaj, bütün vücuda yayılan bir ilaç değil. Sinirin bulunduğu alana bölgesel anestezik madde veriyoruz. Bu anestezi sinirin ağrı üretimini bloke edip baskılıyor."

Karadaş, işlemin hastanın ağrı şiddetine göre genellikle 1 ila 3 seans arasında değiştiğini, bazı inatçı vakalarda ise 10 seansa kadar uygulanabildiğini söyledi. Merkezde günde yaklaşık 100 hastaya sinir blokajı tedavisi uygulandığını aktaran Karadaş, Türk Nöroloji Derneği ve Baş Ağrısı Derneği işbirliğiyle hekimlere yönelik eğitimler düzenleyerek, yöntemin yaygınlaşmasını hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

"Hayatım neredeyse bitmişti, şimdi çocuklarımla vakit geçirebiliyorum"

Tedaviden fayda gören hastalar da yaşadıkları süreci ve iyileşme sonrası hayatlarındaki değişimi anlattı.

10 yıldır migrenle mücadele eden 37 yaşındaki Ebru Mersin, tedavi öncesi sosyal hayatının bitme noktasına geldiğini belirtti.

Mersin, "Çevremdeki insanlar 'Yine mi başın ağrıyor?' demekten bıkmıştı. Neredeyse her gün olan ağrılarım, sinir blokajı tedavisiyle 3 ayda bir sefere düştü. Işığa duyarlılığım, mide bulantılarım ve ataklarımın şiddeti azaldı. Artık çocuklarıma daha fazla vakit ayırabiliyorum, iş hayatım olumlu etkilendi. Kendimi çok daha iyi hissediyorum." diye konuştu.

"Çocukluğumdan beri süren ağrılarım son buldu"

Çocukluğundan bu yana baş ağrısı çeken 40 yaşındaki Serap Atalay ise çeşitli ilaç tedavilerine rağmen sonuç alamadığını, bu sebeple blokaj tedavisine başvurduğunu söyledi.

Atalay, "Blokaj tedavisini duyunca hemen başvurdum. Tedavinin ardından neredeyse her gün olan ataklarım 4-5 ayda bir olmaya başladı. Hem iş hem de sosyal çevremde artık daha kaliteli bir hayatım var." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Migren Hastalarına Sinir Blokajı Uygulaması - Son Dakika

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