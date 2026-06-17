Milas Pınarköy'ün su terfi hatları yenileniyor - Son Dakika
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Milas Pınarköy'ün su terfi hatları yenileniyor

Milas Pınarköy\'ün su terfi hatları yenileniyor
17.06.2026 11:20  Güncelleme: 11:22
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas'ın Pınarköy Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlayan 2 bin 500 metrelik terfi hattını yenileme çalışmalarına başladı. Eski hat, dayanıklı duktil borularla değiştirilerek yol kenarına taşınacak, böylece arızalara hızlı müdahale ve kesintisiz su hizmeti hedefleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, altyapı yatırımları kapsamında Milas'ın Pınarköy Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlayan 2 bin 500 metrelik terfi hattının yenilenmesi çalışmalarına başladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın altyapı sistemlerinin güçlendirilmesi ve daha sürdürülebilir hale getirilmesi yönündeki talimatları doğrultusunda yürütülen çalışma ile mevcut hatta yaşanan sorunların giderilmesi hedefleniyor.

Vatandaşlara ait parsellerden geçen eski terfi hattında meydana gelen arızalara müdahalede güçlük yaşanırken, bu durum zaman ve iş gücü kaybına neden oluyordu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında eski hat, dayanıklı duktil borularla yenilenerek yol kenarına taşınacak.

Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte arızalara daha hızlı müdahale edilmesi sağlanırken, Pınarköy ve Çamlıca mahallelerinde zaman zaman yaşanan su kesintilerinin de önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde vatandaşlara daha güvenli ve kesintisiz içme suyu hizmeti sunmak amacıyla altyapı yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Belediye, Ekonomi, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Milas Pınarköy'ün su terfi hatları yenileniyor - Son Dakika

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