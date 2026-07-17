Milas'ta Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi İnşaatı Başladı - Son Dakika
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Milas'ta Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi İnşaatı Başladı

Milas\'ta Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi İnşaatı Başladı
17.07.2026 11:46
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Milas'ta hayvan hastanesi inşaatına başladı, 2028'de hizmete açılacak.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) tarafından yatırım programı kapsamında hayata geçirilen Milas Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi binasının yapımına başlandı.

Milas ilçesinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından yatırım programı kapsamında gerçekleştirilecek Milas Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi binasının yapım işi ihalesinin tamamlanmasının ardından yapım sürecine başlandı.

27 Nisan 2026 tarihinde açık ihale usulüyle gerçekleştirilen ihaleye toplam 38 firma teklif sunarken, yapılan değerlendirme sonucunda, ihalenin KDV hariç 239 milyon 972 bin TL bedelle Özhanlar Grup İnşaat Anonim Şirketi üzerinde bırakılmasına karar verildi.

Projenin sözleşmesi 1 Haziran 2026 tarihinde imzalanırken, yer teslimi 5 Haziran 2026'da gerçekleştirildi. Yapım süresi 800 gün olarak belirlenen hayvan hastanesinin 13 Ağustos 2028 tarihinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Nekropsi Binasında Hayvanlar Üzerinde Birebir İnceleme Yapılacak

Toplam 4 bin 793 metrekare kapalı alana sahip olacak proje, 4 bin 588 metrekarelik ana bina ile 205 metrekarelik müstakil Nekropsi binasından oluşacak. Ayrıca hastane bünyesinde 2 bin 590 metrekarelik otopark alanı da yer alacak.

Modern altyapısıyla dikkat çeken hayvan hastanesinde, küçük ve büyükbaş hayvanlara yönelik ileri düzey teşhis ve tedavi hizmetleri sunulacak. Ana binada 4 pet hayvanı operasyon salonu, 3 yoğun bakım ünitesi, 22 kedi ve köpek muayene odası, ultrasonografi, radyoloji, tomografi ve MR üniteleri, merkezi laboratuvar, acil klinik muayene salonu, karantina üniteleri ile at ve sığır operasyon salonları bulunacak.

Bunun yanı sıra büyükbaş hayvanlar için yoğun bakım ve karantina alanları, klinik laboratuvarlar, 130 metrekarelik amfi konferans salonu, 190 metrekarelik büyük sınıf, akademisyen odaları ve çalışma ofisleri de projede yer alacak.

Ana binadan bağımsız olarak inşa edilecek Nekropsi Binası ise hayvanlar üzerinde birebir inceleme yapılmasına imkan sağlayacak modern bir anatomi salonuna ev sahipliği yapacak.

Yapılacak olan Hayvan Hastanesi, MSKÜ Veteriner Fakültesi öğrencilerinin eğitim ve uygulama ihtiyaçlarının yanı sıra Muğla halkına da hizmet verecek. Aynı zamanda çevre ilçelere ve komşu illerden gelecek hayvan sahiplerine de sağlık hizmeti sunulacak. İşlevsel ve kompakt mimarisiyle tasarlanan hastanenin, bölgedeki hayvan sağlığı hizmetlerine önemli katkı sağlaması ve Türkiye'deki benzer veteriner hastaneleri arasında örnek gösterilen merkezlerden biri olması hedefleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Milas'ta Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi İnşaatı Başladı - Son Dakika

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