Milyarlık İhale Sonuçlandı: İstanbul'da Sağlıkta Yapay Zeka Destekli Yeni Dönem Başlıyor

Baytuna Grup Kazandı: İstanbul'da Sağlıkta Yapay Zeka Destekli Yeni Dönem Başlıyor

İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri'nin MR ve BT görüntüleme hizmetlerini kapsayan, sağlık sektörünün merakla takip ettiği milyarlık ihale sonuçlandı. 13 yıldır aynı firma tarafından yürütülen hizmet sona ererken, ihaleyi Baytuna Grup Yatırım Şirketi kazandı.

Tüm gözlerin üzerinde olduğu bu dev ihalenin kazananı, İstanbul'daki sağlık hizmetlerinde köklü bir dönüşüm başlatacak. Mevcut firma cihazlarını sahadan çektikten sonra, Baytuna Grup, yapay zeka destekli, son teknoloji cihazlarını hızla devreye alacak.

Bölgede yaşayanlar ve İstanbul'a tedavi için gelen hastalar, artık daha hızlı tanı, daha net görüntüler ve erken müdahale avantajına sahip olacak. Yeni dönemde sağlık hizmetlerinin kalitesi ciddi şekilde artacak.