Minik Egemen'in Lösemi Zaferi Balon ve Uçurtma Şenliği ile Kutlandı - Son Dakika
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Minik Egemen'in Lösemi Zaferi Balon ve Uçurtma Şenliği ile Kutlandı

Minik Egemen\'in Lösemi Zaferi Balon ve Uçurtma Şenliği ile Kutlandı
04.06.2026 14:22
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Rize'de 9 yaşındaki Egemen Berk, 5,5 yıllık lösemi tedavisinin başarıyla sonuçlanması üzerine düzenlenen balon ve uçurtma şenliğiyle moral buldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile üniversite topluluğunun destek verdiği etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Rize'de 9 yaşındaki Egemen Berk'in 5,5 yıldır tedavi gördüğü lösemi kanseri tedavisinde başarılı sonuçlar alınması üzerine balon ve uçurtma şenliği düzenlendi.

Rize'de yaşayan Sinan ve Songül Berk'in 9 yaşındaki oğulları Egemen Berk 5 buçuk yıldır tedavi gördüğü kan kanseri hastalığında başarılı sonuçlar alındı. Bunun için de minik Egemen için balon ve uçurtma şenliği düzenlendi. Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonuna Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Hayalleri Yaşatma Topluluğu öğrencileri de destek verdi. Tüm çocukların doyasıya eğlendiği etkinlikte önceden hazırlanan balonlar 10'dan geriye sayılarak gökyüzüne bırakıldı.

Etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Çelik "Egemen için, bizim için çok mutlu bir gün. Uzun süredir Egemen kanserle mücadele ediyordu. ve tedavi süreci sonuçlandı. Tamamen temizlendi. İnşallah bu hastalığımızdan da kurtaracağız. Egemen ve Egemen gibi olan bütün çocuklarımıza inşallah Rabbim yardım eder, şifa verir. Onlar için mücadele etmek istiyoruz, onlar için buradayız bugün" ifadelerini de kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Minik Egemen'in Lösemi Zaferi Balon ve Uçurtma Şenliği ile Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Minik Egemen'in Lösemi Zaferi Balon ve Uçurtma Şenliği ile Kutlandı - Son Dakika
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