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Minik Hamza Ali dünyadaki 3. vaka olarak literatüre girecek - Son Dakika

Minik Hamza Ali dünyadaki 3. vaka olarak literatüre girecek

08.12.2021 12:54
Minik Hamza Ali dünyadaki 3. vaka olarak literatüre girecek

İZMİR'de annesinin Covid-19 pozitif olması nedeniyle henüz 35 haftalıkken anne karnından alınan Hamza Ali bebeğin, Covid-19 nedeniyle apendiksi patladı.

İZMİR'de annesinin Covid-19 pozitif olması nedeniyle henüz 35 haftalıkken anne karnından alınan Hamza Ali bebeğin, Covid-19 nedeniyle apendiksi patladı. 4 günlükken ameliyat edilen Hamza Ali bebek, dünyadaki 3. örnek olarak  tıp literatürüne girecek.

İzmir'de yaşayan Semra ve Gökhan Alatürk, ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyordu. Anne Semra Alatürk, 8 aylık hamileyken Covid-19'a yakalandı. Genel durumu kötüleşmeye başlayınca yoğun bakıma kaldırılan anne Alatürk'ün bebeğinin henüz 35 haftalıkken alınmasına karar verildi. Medicana International İzmir Hastanesi'nde Op. Dr. Hakan Sabırlı'nın gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla Hamza Ali bebek, dünyaya gözlerini açtı. Doğumuna 1 ay kala anne karnından alınarak yoğun bakıma kaldırılan Hamza Ali bebeğin, 2 gün sonra apendiksi patladı. Minik bebek, henüz 4 günlükken geçirdiği ameliyat sonrası sağlığına kavuşurken, Covid-19 pozitif olan annesi Semra ve babası Gökhan Alatürk, bebeklerine kavuşmak için negatife dönmeyi bekledi. Operasyonu gerçekleştiren Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Nihan Ünver Akar, annesi Covid-19 pozitif olup, doğumdan sonra apendiksi patlayan ve bildirilen dünya üzerindeki 3. bebeğin Hamza Ali olduğunu ve dünya tıp literatürüne gireceğini söyleyerek, "Annenin geçirdiği Covid-19'a bağlı olarak, anneden bebeğe geçen sitokinlerin bağırsakta neden olduğu dolaşım bozukluğu, apendiksin patlamasına neden olmuş görünüyor" dedi.

'PATLAMANIN NEDENİ COVİD-19'Doğduktan sonra genel durumu iyi olan minik bebeğin birkaç gün içerisinde kan şekerinde düşme, karnında şişlik ve uyku apnesi oluşmaya başladı. Yapılan tetkiklerde karnında serbest hava olduğu, bağırsağın bir bölümü olan apendiksinin patladığı anlaşılan minik bebek daha 4 günlükken hemen ameliyata alındı. Operasyonu gerçekleştiren Medicana International İzmir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Nihan Ünver Akar, apandiksin köküne yakın bir yerden patladığını ifade ederek, "Erken doğan bebeklerde apandikste patlamanın meydana geldiği iki durum var. Biri kistik fibrozis ve diğeri de Hirschsprung sendromu. Yapılan tetkiklerde Hamza Ali'de ikisinin de olmadığını gördük. Görünen o ki, annesinin covid olması sebebiyle salgıladığı sitokinler, henüz anne karnındayken bebeğin bağırsaklarında dolaşım bozukluğuna neden oldu.  Covidden başka bu patlamaya neden olabilecek bir bulgu yok" ifadelerini kullandı.'KISA SÜREDE TOPARLADI'Op. Dr. Nihan Ünver Akar, Hamza Ali'den önce dünyada Covid-19 nedeniyle bağırsağında patlama meydana gelen iki bebek daha olduğunu ifade ederek, "Yaptığım araştırmada gördüm ki, bu bebeklerden ilki yine prematüre doğum. Covid-19 anneden değil doktordan bulaşmış. Diğerinin de tıpkı Hamza Ali gibi annesi Covid-19 pozitif. Doğuştan bağırsağında anomali varmış ve o patlamış. Annesi ya da kendisi bir şekilde Covid-19'la temas edip bağırsağında perforasyon meydana gelen 3. bebek Hamza Ali oldu. Literatüre Hamza Ali bebeği bildireceğim. Şu an genel durumu gayet iyi. Kısa sürede toparladı. Normal gidişatına baktığımızda Hamza Ali şu an hala annesinin karnında doğmayı bekliyor olmalıydı" dedi.BEBEKLERİNE KAVUŞMAK İÇİN BEKLEDİLER

Hamza Ali doğduktan sonra hem kendisi hem eşi Covid-19 pozitif olduğu için karantinada bekleyen ve bebeklerini kucaklarına almak için negatife dönmeyi bekleyen çiftten Gökhan Alatürk, eşim problemli bir gebelik geçirdiği için Covid-19 aşısı olmamıştı. Açıkçası çekindik. Sonra başımıza bunlar geldi ama şu an hem bebek hem eşim çok iyi. Hekimlerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Minik Hamza Ali dünyadaki 3. vaka olarak literatüre girecek
Minik Hamza Ali dünyadaki 3. vaka olarak literatüre girecek
Minik Hamza Ali dünyadaki 3. vaka olarak literatüre girecek
Minik Hamza Ali dünyadaki 3. vaka olarak literatüre girecek

Koronavirüs, İzmir, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Minik Hamza Ali dünyadaki 3. vaka olarak literatüre girecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Minik Hamza Ali dünyadaki 3. vaka olarak literatüre girecek - Son Dakika
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