Moyamoya Hastası Şah Damarı Ameliyatıyla İyileşti

Samsun'da daha önce moyamoya hastalığı (kafatasındaki karotid arterinin tıkandığı veya daraldığı nadir kan damarı rahatsızlığı) olan ve ameliyat edilen hastanın, çift taraflı şah damarı tıkanıklığı başarıyla tedavi edildi.

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine nefes darlığı ve kalp ağrısı şikayetiyle başvuran 52 yaşındaki Murat Şanlıer'in, çift taraflı şah damarında tıkanıklık olduğu belirlendi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nde, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Emrah Ereren ve operatör doktor Hüseyin Ağırbaş öncülüğünde, Şanlıer'e açık kalp ameliyatı yapıldı.

Ereren, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın her iki şah damarının tıkalı olduğunu söyledi.

Hastanın 2 yıl önce de beyin damarlarına indirekt baypas ameliyatı yapıldığını belirten Ereren, şöyle konuştu:

"Bu tarz hasta, dünyada üçüncü, Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyor. Bu ameliyat esnasında hiç kalbi durdurmadık. Tansiyonu 100'ün üzerinde tutmak için elimizden geleni yaptık. Ameliyat çok yüksek risk taşıyordu. Çok şükür ki ameliyat başarılı geçti. Bu hastalığın özelliği, hastanın şah damarında kireçlenmenin ciddi tıkanıklık yapması. Genellikle bu tıkanıklıklar sadece şah damarı sıkıntısı yapmıyor, hastaya daha önce stent konulma işlemleri de yapılmış, aslında açık kalp ameliyatı son çare olmuştu."

Ereren, hastanın durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinde görevli Doç. Dr. Vaner Köksal da hastaya daha önce moyamoya hastalığı teşhisi konulduğunu anlatarak, "Bu çok nadir görülen bir hastalık. Bu tıkanıklıktan dolayı beyinde kanamalar oluyor. Hasta felç geçirebiliyor ama bunlar henüz oluşmadan fark edildi. 2,5 yıl önce beynin beslenemeyen kısmı için indirekt baypas metodunu kullanarak ameliyat ettim." ifadesini kullandı.

Murat Şanlıer ise durumunun iyi olduğunu belirterek, kendisini ameliyat eden doktorlara teşekkür etti.