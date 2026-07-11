Sürdürülebilir su yönetimi için liderlik eğitimi düzenlendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir su yönetiminin güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirdiği ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi kapsamında üst düzey yöneticiler ve şube müdürlerine yönelik liderlik eğitimi düzenledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinesinde, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitimler, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi. TS ISO 46001: 2019 Su Verimliliği Yönetim Sistemi kapsamında verilen eğitimlerde yöneticilere; su verimliliği yönetim sistemi, liderliğin rolü, kurumsal sorumluluklar ve su kaynaklarının etkin kullanımına yönelik uygulamalar hakkında bilgi aktarıldı.

ISO 46001 Sürecinde Önemli Bir Adım

Muğla Büyükşehir Belediyesi, küresel iklim değişikliğinden en fazla etkilenmesi beklenen kentlerden biri olan Muğla'da su varlıklarının korunması, izlenmesi ve verimli kullanılması amacıyla ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi belgelendirme sürecini yürütüyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından imzalanan Su Verimliliği Yönetim Sistemi Politikası doğrultusunda, kurum genelinde su tüketiminin ölçülmesi, izlenmesi, su kayıplarının azaltılması ve sürekli iyileştirme anlayışının hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesine ait 19 hizmet binası için Mavi Su Verimliliği Belgesi başvuru süreci de başlatıldı. Böylece Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu belgeyi alan ilk kamu kurumlarından biri olmayı hedefliyor.

SECAP ve 2053 net sıfır hedefiyle uyumlu çalışmalar

ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi, Muğla İli Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) ile Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi doğrultusunda uygulanıyor. Sistem sayesinde kurumsal su ayak izinin azaltılması, su kaynaklarının daha verimli kullanılması ve iklim değişikliğine karşı dirençli bir kent yapısının oluşturulması amaçlanırken, eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla kurum genelinde kalıcı bir su verimliliği kültürü oluşturulması hedefleniyor. - MUĞLA