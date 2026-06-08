400 Okula Temiz Su Arıtma Cihazı

Muğla Valiliği himayesinde, okullardaki öğrencilerin daha sağlıklı, güvenli ve hijyenik içme suyuna erişimini sağlamak amacıyla geliştirilen "Öğrencilerimiz İçin Temiz Su" projesi ile Muğla genelindeki yaklaşık 400 okulda su arıtma cihazları hizmete alındı. "Öğrencilerimiz İçin Temiz Su" projesinin tanıtım programı, Menteşe Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz İlkokulunda Vali Dr. İdris Akbıyık, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş ve İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ın katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Program kapsamında Menteşe Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz İlkokulunu ziyaret eden Vali Dr. İdris Akbıyık, kurulumu yapılan su arıtma sistemlerini yerinde inceleyerek yetkililerden teknik bilgi aldı. Ardından sınıfları ziyaret eden Vali Akbıyık, çocukların sağlıklı ve hijyenik eğitim ortamlarında yetişmesinin devletin öncelikli görevlerinden biri olduğuna dikkati çekti. Vali Akbıyık; "Sağlık olmadan eğitim de olmaz. Çocuklarımızın okullarına düzenli devam edebilmeleri, derslerine tam odaklanabilmeleri ve başarıya ulaşabilmeleri için her şeyden önce sağlıklı bir ortamda bulunmaları gerekiyor. Temiz, güvenli ve sürdürülebilir içme suyuna erişim de bu sağlıklı ortamın en temel parçalarından biridir. Valiliğimiz himayesinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinasyonunda yürüttüğümüz bu projeyle 400 okulumuzda su arıtma cihazlarını hizmete alıyoruz" dedi.

Projenin sadece sağlık açısından değil, çevresel farkındalık ve doğayı koruma noktasında da çok önemli bir misyon üstlendiğini belirten Vali Akbıyık, plastik tüketiminin azaltılması yönündeki kazanımlara vurgu yaparak, "Öğrencilerimiz daha önce okullarına yanlarında plastik şişelerle su getirmek durumunda kalıyordu. Bu durum hem aile bütçesine ek bir yük getiriyor, hem de ciddi bir plastik atık oluşumuna neden oluyordu. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde küresel bir marka haline gelen 'Sıfır Atık Projesi'nin hedefleriyle de birebir örtüşen bu çalışma sayesinde, okullarımızda plastik atık oluşumunu asgariye indiriyoruz. Böylece hem doğamızı koruyor, hem de evlatlarımıza erken yaşta çevre bilinci aşılıyoruz. Sağlıklı nesiller yetiştirirken, yeşil bir geleceğe de katkı sunuyoruz" dedi. - MUĞLA