Muğla\'da Gıda Denetimleri Sıkılaştırıldı

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla Muğla genelinde denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerinde görev yapan gıda denetim personelleri tarafından, kent genelindeki gıda işletmelerinde kapsamlı denetimler gerçekleştiriliyor. Özellikle bayram döneminde tüketimi artan ürünlere yönelik yapılan kontrollerde hijyen şartları, ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza şartları ve işletmelerin mevzuata uygunluğu titizlikle inceleniyor.

Muğla tarım İl Müdürlüğü yetkilileri, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaların bayram öncesinde de yoğun şekilde devam edeceğini belirtti. Vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda ilgili kurumlara bildirimde bulunabilecekleri ifade edildi. - MUĞLA