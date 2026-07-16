Muğla'da Kanser Temas Noktası Açıldı - Son Dakika
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Muğla'da Kanser Temas Noktası Açıldı

Muğla\'da Kanser Temas Noktası Açıldı
16.07.2026 16:46
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser erken teşhisi için bilgilendirme standı açıldı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Menteşe Emirbeyazıt Sağlıklı Hayat Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilen "Kanser Temas Noktası" kapsamında bilgilendirme standı açılarak vatandaşlar ve sağlık çalışanları erken teşhis konusunda bilgilendirildi.

Kanserle mücadelede en etkin silah olan "erken teşhis" bilincini yaygınlaştırmak amacıyla Muğla'da önemli bir çalışma gerçekleştirildi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan Kanser Temas Noktası standı, hastaneye başvuran vatandaşlar ve sağlık personelinden yoğun ilgi gördü.

Etkinlik kapsamında görev alan Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Emine Özdemir ve Diyetisyen Esra Çakı, stantta hem teorik hem de pratik bilgilendirmelerde bulundu. Uzmanlar; Meme Kanseri, Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri, Kalın Bağırsak (Kolorektal) Kanseri taramalarının önemi ve bu taramaların hangi yaş gruplarında, ne sıklıkla yapılması gerektiği konusunda detaylı paylaşımlar yaptı.

Etkinlikte yapılan bilgilendirmelerde, kanserin erken dönemde yakalanmasının tedavi başarısını ve hastanın yaşam kalitesini kritik derecede artırdığı vurgulandı. "Kanserden korkma, geç kalmaktan kork" mesajının altı çizilerek, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının ve düzenli beslenmenin kanseri önlemedeki rolü anlatıldı.

Farkındalık oluşturmanın ötesine geçen etkinlikte, tarama kriterlerine (yaş ve risk faktörleri gibi) uygun olan vatandaşlar vakit kaybetmeden harekete geçirildi. Uygun görülen bireyler, ücretsiz ve güvenilir tarama hizmetlerinin yapılması amacıyla Menteşe Emirbeyazıt Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde hizmet veren KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) birimine yönlendirildi.

Toplum sağlığını koruma amacıyla düzenlenen bu farkındalık etkinliklerinin, il genelinde farklı noktalarla devam edeceği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Muğla'da Kanser Temas Noktası Açıldı - Son Dakika

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