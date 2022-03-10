Muğla'da ücretsiz kan şekeri ve tansiyon ölçümü yapıldı - Son Dakika

Muğla'da, toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla ücretsiz kan şekeri ve tansiyon ölçümü yapıldı.

Menteşe ilçesindeki Sınırsızlık Meydanı'nda, İl Sağlık Müdürlüğü ve Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesince, 10 Mart Dünya Böbrek Günü ve 14-20 Mart Tuz Farkındalık Haftası etkinlikleri kapsamında, "Tuzu azaltın, sağlığınızı koruyun" temasıyla düzenlenen etkinliğe, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri ve Sağlıklı Hayat Merkezi çalışanları da destek verdi.

Kurulan stantta, öğrenciler ve sağlık çalışanları, kan şekerlerini ve tansiyonlarını ölçtükleri vatandaşlara böbrek rahatsızlığı ve sağlıklı beslenme hakkında bilgi verdi.

MSKÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Huddam, kronik hastalıkların sıklığının her gün daha da arttığına dikkati çekti.

Böbrek hastalığının kronik hastalıklar içerisinde sıklığı en çok artan rahatsızlıklardan birisi olduğunu vurgulayan Huddam, vatandaşların tansiyonlarını, kan şekerlerini ölçerek, hem tuz kullanımına hem de böbrek sağlığına dikkat etmeleri için yapılması gerekenleri anlattıklarını söyledi.

"Diyalize giren hasta sayımız 1100'lü rakamlara ulaştı"

Huddam, böbrek hastalığının halk sağlığı problemi haline geldiğini belirterek, yapılan epidemiyolojik araştırmalar sonucu dünyada 18 yaş üzeri erişkinlerde hastalığın görülme sıklığının yüzde 13,4, Türkiye'de de yüzde 15,7 olduğunu dile getirdi.

Muğla'da da benzer rakamlarla karşı karşıya olduklarını ifade eden Huddam, şunları kaydetti:

"Böbrek hastalığının evre 5 dediğimiz diyaliz gerektiren son dönemi sıklığı da her geçen gün artıyor. Milyon nüfus başına binli rakamlara ulaştı. Muğla'da diyalize giren hasta sayımız 1100'lü rakamlara ulaşmış durumda. Böbrek hastalığından muzdarip hasta sayımız da 15-20 binleri geçti. Bu sebeple böbreklerimizi korumak için ve böbrek hastalığından sıkıntıya düşmemek için böbrek sağlığımıza dikkat etmemiz, tuz tüketimini azaltmamız, düzenli egzersiz yapmamız, beslenmemize dikkat etmemiz, sigarayı ve alkol tüketimini kesmemiz gerekiyor."

"Dikkat etmedik, ne olsa yedik, şimdi de acısını çekiyoruz"

Etkinliğe katılarak, tansiyon ve kan şekerini ölçtüren 68 yaşındaki Fidan Dokur da kalp hastası olduğunu, eşinin rahatsızlıklarından dolayı tuzu az tükettiklerini anlattı.

Eşinin kalbine pil takıldığını, kolesterolü ve şekeri olduğunu belirten Dokur, "O yüzden tuzu az kullanıyoruz. Tuzdan, yağdan, şekerden uzak durun. Kendinize, sağlığınıza dikkat edin. Biz dikkat etmedik, ne olsa yedik, şimdi de acısını çekiyoruz." dedi.

Böbrek hastası 58 yaşındaki Kadir Akçam ise beslenmesine dikkat ettiğini ancak bazen tuzu fazla tükettiğini söyledi.