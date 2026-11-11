Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dört organdaki kanser tek seansta çıkarıldı - Son Dakika
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dört organdaki kanser tek seansta çıkarıldı

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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde dört organdaki kanser tek seansta çıkarıldı
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dört organdaki kanser, kentte ilk kez uygulanan operasyonla tek seansta çıkarıldı. Kanserli organlar ve lenf bezleri alındı, bağırsaktan yeni idrar yolu oluşturuldu; patolojide cerrahi sınırlar negatif çıktı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, böbrek havuzu, üreter, mesane ve prostat kanseri bulunan bir hastaya yönelik dört organı kapsayan kompleks kanser ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Muğla'da ilk kez uygulanan ameliyatın ardından hastanın patoloji sonucunda cerrahi sınırların negatif olduğu bildirildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, aynı seansta sağ böbrek ve böbrekten mesaneye uzanan idrar kanalının kanser nedeniyle tamamen çıkarılması işlemi gerçekleştirildi. Böbrek havuzu, üreter, mesane ve prostatında eş zamanlı kanser tespit edilen hastaya yönelik ameliyatta böbrek, üreter, mesane ve prostat kanser nedeniyle çıkarılırken, kanserli organların çıkarılmasının yanı sıra, kanserin yayılım durumunun belirlenmesi amacıyla leğen kemiği bölgesindeki lenf bezleri de cerrahi olarak alındı. Operasyon kapsamında hastanın bağırsaklarından yararlanılarak yeni bir idrar yolu oluşturuldu.

Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Deliktaş öncülüğünde gerçekleştirilen ameliyatta Dr. Öğretim Üyesi Uğur Aydın ve Dr. Öğretim Üyesi Engin Dereköylü görev aldı. Operasyona Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğinden Doç. Dr. Eylem Yaşar ve ekibi de destek verdi.

Ameliyatın ardından değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Hasan Deliktaş, üro-onkolojik cerrahinin en zorlu operasyonlarından birkaçını aynı seansta gerçekleştirdiklerini belirterek, hastanın patoloji sonucunda cerrahi sınırların negatif olarak raporlanmasının onkolojik açıdan sevindirici olduğunu ifade etti.

Deliktaş, kompleks kanser cerrahilerinin yüksek cerrahi deneyim, multidisipliner yaklaşım ve güçlü ekip çalışması gerektirdiğini belirterek, desteklerinden dolayı Başhekim Prof. Dr. Ethem Acar ile İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça'ya teşekkür etti. Operasyonun ardından hastayı ziyarette bulunan MEAH Başhekimi Prof. Dr. Ethem Acar da hastayı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Acar, hekimlerden hastanın sağlık durumu ve tedavi süreci hakkında bilgi aldı. Muğla'da ilk kez gerçekleştirilen bu kapsamlı operasyonun, kentteki ileri düzey üro-onkolojik cerrahi kapasitesi açısından önemli bir gelişme olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA
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