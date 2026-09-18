Muş Devlet Hastanesi'nde kardiyolog Dr. Berk Mutlu, göğüs ağrısında 112 uyarısı yaptı - Son Dakika
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Muş Devlet Hastanesi'nde kardiyolog Dr. Berk Mutlu, göğüs ağrısında 112 uyarısı yaptı

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Muş Devlet Hastanesi\'nde kardiyolog Dr. Berk Mutlu, göğüs ağrısında 112 uyarısı yaptı
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Muş Devlet Hastanesi kardiyoloğu Dr. Berk Mutlu, kalp-damar hastalıklarından korunmada sigaranın bırakılmasını ve tuzun azaltılmasını önerdi. Göğüs ağrısı gibi belirtilerde 112'nin aranması ve düzenli sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Muş Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Berk Mutlu, kalp-damar hastalıklarından korunma yolları, bölgesel beslenme alışkanlıkları ve sigaranın kalp sağlığı üzerindeki etkileri hakkında önemli bilgiler verdi.

Muş Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Berk Mutlu, kalp-damar hastalıklarının risk faktörleri ve korunma yöntemleri hakkında açıklamalarda bulundu. Kalp-damar hastalıklarının tek bir nedene bağlı olarak gelişmediğini belirten Dr. Mutlu, sigara kullanımı, hipertansiyon, diyabet, yüksek kolesterol, fazla kilo, hareketsizlik ve sağlıksız beslenmenin başlıca risk faktörleri arasında yer aldığını ifade etti. Bölgenin zengin mutfak kültürüne dikkat çeken Mutlu, kırmızı et, hayvansal yağ, tuz ve hamur işi ağırlıklı beslenmenin, özellikle risk grubundaki kişilerde kalp-damar hastalıkları riskini artırabileceğini söyledi. Yöresel yemeklerin tamamen terk edilmesi gerekmediğini belirten Mutlu, porsiyonların küçültülmesini, tuz tüketiminin azaltılmasını ve kızartma yerine fırınlama veya haşlama yöntemlerinin tercih edilmesini önerdi.

Sigaranın kalp krizi ve inme riskini artırdığını belirten Dr. Mutlu, az miktarda sigara kullanımının da güvenli olmadığını vurguladı. Mutlu, sigarayı bırakmanın kalp-damar hastalıkları riskini azaltmak için atılabilecek en önemli adımlardan biri olduğunu ifade etti.

Kalp krizi belirtilerine dikkat

Göğsün ortasında baskı, sıkışma veya yanma hissi, kollara ve çeneye yayılan ağrı, nefes darlığı, soğuk terleme ve bulantının kalp krizinin belirtileri arasında yer alabileceğini belirten Mutlu, özellikle birkaç dakika süren veya tekrarlayan göğüs ağrılarında vakit kaybedilmemesi gerektiğini söyledi. Dr. Mutlu, bu tür belirtiler yaşayan vatandaşların 112'yi araması ve kendi araçlarıyla hastaneye gitmeye çalışmaması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlara düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısında bulunan Dr. Berk Mutlu, tansiyon, kan şekeri ve kolesterol gibi değerlerin takip edilmesinin önemine dikkat çekti.

Mutlu, Muş Devlet Hastanesi kardiyoloji ekibi olarak Muş halkının kalp sağlığını korumak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Kaynak: İHA
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