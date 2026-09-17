MUSKİ, Marmaris Çamlı'da 30 yıllık içme suyu hattını yeniliyor - Son Dakika
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MUSKİ, Marmaris Çamlı'da 30 yıllık içme suyu hattını yeniliyor

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MUSKİ, Marmaris Çamlı\'da 30 yıllık içme suyu hattını yeniliyor
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MUSKİ Genel Müdürlüğü, Marmaris Çamlı Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlayan yaklaşık 30 yıllık içme suyu hatlarını yeniliyor. 3 bin 500 metrelik hattın yenilenmesiyle yaz aylarında turizm tesislerinde yaşanan düşük basınç sorununun önüne geçilmesi hedefleniyor.

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Marmaris Çamlı Mahallesinde ekonomik ömrünü tamamlayan yaklaşık 30 yıllık içme suyu hatlarını yeniliyor. 3 bin 500 metrelik hattın yenilenmesiyle özellikle yaz aylarında turizm tesislerinde yaşanan düşük basınç sorunlarının önüne geçilecek.

Bölgenin su ihtiyacına çözüm

Marmaris'in Çamlı Mahallesi'nde yaz aylarında artan nüfus ve su kullanımı nedeniyle yaşanan basınç sorunları, yaklaşık 30 yıllık içme suyu hatlarının yenilenmesiyle çözüme kavuşuyor. 3 bin 500 metrelik hatların çapları büyütülerek yenilenirken, vatandaşların arazilerinden geçen hatlar da kamusal alana taşınıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgede daha yüksek basınçta su kullanımı sağlanacak ve muhtemel arızalara daha hızlı müdahale edilecek.

Çamlı Mahallesi Muhtarı Kenan Öztürk, "Zaten 40 senelik bir boru hattı bu. Patlak-çatlar oluyor. Onarım gerektiren bir durum olduğu zaman da ekini var, ürünü var; mısır ekmiş, buğday ekmiş. Herhangi bir şey olduğu zaman çalışma yapması çok mümkün olmuyor. Bu da yapıldığı zaman zaten bizim bütün sıkıntımız çözülmüş olacak. Yani patlak çatlak, su kesintisi minimum seviyeye düşecek. Çok büyük bir hizmet. Ahmet başkanımızın döneminde sıkıntı yaşamaz olduk. Ben muhtar olarak çok memnunum. Vatandaş mağdur edilmiyor. Ali başkanımız Ahmet Aras Bey'e çok teşekkür ederim, ekibine çok teşekkür ederim. Biz her şeyden çok memnunuz" dedi.

MUSKİ Marmaris İşletmeler Müdürü Hüseyin Karaduman, "Bu Çamlı'da yaklaşık 30 yıllık eski hattımızı yenileme çalışması. Şu an çalışma yaptığımız alan turizm tesislerinin olduğu bir alan. Yaz aylarında su basıncının çok düşük gelmesi, turizm tesislerimizi bir hayli etkiliyordu. Bu durumun önüne geçebilmek adına depodan ana isale hattını 110'luk PVC boruyla 1500 metre, geri kalan 2 bin metrede şebeke hattını yenileyerek bu sorunların önüne geçmek için çalışıyoruz. Bu çalışma bittiğinde 3 bin 500 metre isale ve şebeke hattı yenilenmiş olacak" dedi.

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Marmaris Çamlı'da yaklaşık 30 yıllık içme suyu hatlarını yenileyerek bölgenin özellikle yazın artan su ihtiyacı için çözüm ürettiklerini, hatları yenilerken de kamusal alana taşıdıklarını açıkladı. Şengül, hatların kamusal alana taşınması ile muhtemel arızalara daha hızlı müdahale edebileceklerini, sadece Marmaris'te değil, Muğla genelinde de eskiyen ve ihtiyacı karşılamakta zorlanan altyapıları yenilemeye devam ettiklerini açıkladı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: MUSKİ, Marmaris Çamlı'da 30 yıllık içme suyu hattını yeniliyor - Son Dakika
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