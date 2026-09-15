MUSKİ, Menteşe Kuyucak\'ta 1500 metrelik içme suyu hattını yeniliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kullanım ömrünü tamamlayan su isale hatlarındaki yenileme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri, Menteşe Kuyucak Mahallesi'nde kullanım ömrünü tamamlayan su isale hatlarında yenileme çalışmalarına başladı. Bu kapsamda Kuyucak Mahallesi Obruk Alanı Mevkii'nde ekonomik ömrünü tamamlayan Bin 500 metrelik içme suyu hattının çapını büyüterek yeniliyor, aynı zamanda bölgeye 150 metreküplük yeni içme suyu deposu kazandırarak sürdürülebilir ve kesintisiz içme suyu hizmeti sunuyor.