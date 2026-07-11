MUSKİ'den Kıyıkışlacık ve Güllük Mahalleleri hakkında bilgilendirme - Son Dakika
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MUSKİ'den Kıyıkışlacık ve Güllük Mahalleleri hakkında bilgilendirme

MUSKİ\'den Kıyıkışlacık ve Güllük Mahalleleri hakkında bilgilendirme
11.07.2026 13:43  Güncelleme: 13:44
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Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ, Milas Güllük ve Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yaz aylarında yaşanan su sıkıntısının giderilmesi için yeni kuyular açtı ve isale hattı projesini tamamladı. Ayrıca Bodrum'a su aktarıldığı iddiaları yalanlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Milas Güllük ve Kıyıkışlacık Mahallesi Zeytinlikuyu mevkisinde yaz aylarında yaşanan su sıkıntısının giderilmesi için çalışmaların başlatıldığı açıklandı.

Yapılan açıklamada, "HZR Güllük Su ve Atıksu İşletmesi, 01.04.2026 tarihi itibarıyla Genel Müdürlüğümüz tarafından devralınmış olup, devir sürecinin ardından Güllük ve Kıyıkışlacık Mahallesi Zeytinlikuyu mevkisinde yaz aylarında yaşanan içme suyu yetersizliğinin giderilmesine yönelik çalışmalar ivedilikle başlatılmıştır. Bu kapsamda, Ovakışlacık mahallemizde Mayıs ve Haziran aylarında 2 adet yeni içme suyu kuyusu açılmıştır. Bu kuyulardaki suların Kıyıkışlacık mahallemize iletimi için gerekli proje çalışmaları devam etmektedir. Milas İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Kıyıkışlacık arasında su iletimini sağlayacak isale hattının proje çalışmaları da tamamlanmış olup en kısa zamanda imalat çalışmalarına da başlanacaktır. Ayrıca Çamköy kuyularına ek olarak, Ovakışlacık kuyularını ve Milas içme suyu arıtma tesisinde arıtılan suyu da sisteme dahil ederek Güllük, Kıyıkışlacık ve Zeytinli kuyu mahallelerinin su sorununu çözülecektir. Söz konusu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, Kıyıkışlacık Mahallesi ile Kızılağaç mahallesi Papaz mevkiinin özellikle yaz sezonunda yaşanan su yetersizliği tamamıyla ortadan kalkacaktır. Şuan mevcut durumda Güllük mahallesine Çamköy kuyularından su temin edilmektedir. Bu kuyular sadece Güllük mahallesine hizmet vermektedir. Bodrum'a su aktarılabilmesi için gerekli alt yapı ve bağlantı bulunmamaktadır ve dolaysıyla bu kuyularda Bodrum'a su aktarılması söz konusu değildir" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık MUSKİ'den Kıyıkışlacık ve Güllük Mahalleleri hakkında bilgilendirme - Son Dakika

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