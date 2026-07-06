Mersin'in Mut İlçesinde Devlet Hastanesi Başhekimi Hüseyin Özer'in yan dal uzmanlığı eğitimi almak amacıyla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenime başlaması nedeniyle boşalan başhekimlik görevine, İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Özkan Özay atandı.
Göreve başlayan Özay, hastane olarak vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalışacaklarını söyledi. - MERSİN
Son Dakika › Sağlık › Mut Devlet Hastanesi'ne Yeni Başhekim Atandı - Son Dakika
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