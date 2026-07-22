Nadir Glokom Hastalığına Cerrahi Müdahale - Son Dakika
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Nadir Glokom Hastalığına Cerrahi Müdahale

22.07.2026 11:32
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Doğumsal glokom nedeniyle tedavi edilen bebek, Ankara'da başarılı bir ameliyatla göz sağlığına kavuştu.

Halk arasında "göz tansiyonu" olarak bilinen nadir görülen doğumsal glokom (konjenital glokom) hastalığıyla dünyaya gelen bebek, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen cerrahi operasyonla tedavi edildi.

Her 18 bin bebekte 1 rastlanan ve erken müdahale edilmediğinde kalıcı görme kaybına yol açabilen nadir doğumsal glokom vakasında, görme kaybını önlemek için zamanla yarışan cerrahların gerçekleştirdiği kritik ameliyatı "10. Canlı Cerrahi Sempozyumu" kapsamında ulusal ve uluslararası alandan yaklaşık 3 bin hekim canlı olarak izledi.

Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Kıvanç Güngör, Türkiye'nin göz cerrahisi alanında uluslararası düzeyde önemli bir konuma geldiğini, Türk göz hekimlerinin gerçekleştirdiği ameliyatların gelişmiş ülkelerden de ilgi gördüğünü ifade etti.

Sempozyumda yapay zeka destekli ileri teknolojiler ve robotik cerrahi uygulamalarının da kullanıldığını aktaran Prof. Dr. Güngör, dünyanın birçok ülkesinden göz hekimlerinin Türk cerrahların ameliyatlarını canlı olarak izlediğini dile getirdi.

Doğumsal glokomun yalnızca ileri yaşlarda değil, doğumdan hemen sonra veya anne karnında başlayan bir süreç olduğunu belirten Güngör, hastalığın nadir görülmesine rağmen erken tanı ve tedavinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Her bebeğe aynı cerrahi uygulanmıyor"

Ameliyat, Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhsin Eraslan başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirildi.

Ameliyat öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Eraslan, hastalığın anne karnından itibaren gözde hasar oluşturmaya başlayabileceğini söyledi.

Bebeğin gözlerinde normalden daha iri bir yapı bulunduğunu belirten Eraslan, bunun tıpta "buftalmus" olarak adlandırıldığını söyledi.

Prof. Dr. Eraslan, bebeğin zaman zaman gözlerinde sulanma görüldüğünü, aile tarafından da huzursuz ve iyi emmeyen bir bebek olduğunun aktarıldığını ifade etti.

Bazı bebeklerde göz tansiyonuna bağlı olarak gözün ön kısmındaki saydam tabaka olan korneada bulanıklaşmanın da görülebildiğini belirten Eraslan, "Bebek veya çocuk bize geldiğinde özel cihazlarla hemen göz tansiyonu tetkikini yapıyoruz. Tanıyı koyduktan sonra da bebeğe uygun cerrahi yöntemi uyguluyoruz. Her bebeğe aynı cerrahi uygulanmıyor." dedi.

"Doğumsal göz tansiyonu yaklaşık 18 bin doğumda bir görülüyor"

Prof. Dr. Eraslan, doğumsal glokomun nadir görülen bir hastalık olduğuna dikkati çekerek, "Doğumsal göz tansiyonu yaklaşık 18 bin doğumda bir görülüyor. Akraba evliliği ve genetik altyapı ne yazık ki bu ihtimali artıran nedenler arasında yer alıyor. Ülkemizde akraba evlilikleri azalsa da genetik altyapının benzerliği nedeniyle hala doğumsal glokom vakalarıyla karşılaşabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ameliyatı yapılacak bebeğin 3 aylık olduğunu belirten Prof. Dr. Eraslan, cerrahinin genel anestezi altında yaklaşık 45 dakika ile 1 saat süreceğini, bebeğin bir gece hastanede takip edildikten sonra ertesi gün taburcu edileceğini söyledi.

Erken tanı ve tedavinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Eraslan, göz sinirinde oluşan hasarın geri dönüşü olmadığını, bu nedenle hastalığa mümkün olan en erken dönemde müdahale edilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Bebeğimiz çok güzel bir ameliyat geçirdi"

Prof. Dr. Muhsin Eraslan, Türk Oftalmoloji Derneği bünyesindeki hekimlerin bu alandaki deneyiminin yüksek olduğunu, yurt dışından gelen hekimlerin de kendilerini geliştirmek amacıyla çalışmaları takip ettiğini ifade etti.

Ameliyatın ardından operasyona ilişkin bilgi veren Eraslan, "Bebeğimiz çok güzel bir ameliyat geçirdi, sonucumuz çok güzel. Göz içi basıncının düşeceğini umut ediyoruz. Daha fazla görme kaybı yaşamadan hayatını idame ettirecek kadar güzel bir görme oranı olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Bebeğin annesi A.B, 90 günlük bebeği C.B'nin gözlerindeki belirgin büyüme nedeniyle doktora başvurduklarını söyledi.

Ameliyatla bebeğinin göz tansiyonunun düşürüldüğünü belirten A.B, "Doktorlarımızdan çok memnunuz. Bebeğimizin tedavisi sürüyor. İnşallah olumlu sonuç alacağız. En büyük temennim bebeğimin görebilmesi. Ameliyatımız başarılı geçti. Doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Nadir Glokom Hastalığına Cerrahi Müdahale - Son Dakika

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