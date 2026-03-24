Nadir Hastalıkta Başarı: Songül Asiltürk İyileşti
Nadir Hastalıkta Başarı: Songül Asiltürk İyileşti

24.03.2026 11:08
Wilkie sendromu tedavi edilen Songül Asiltürk, Çanakkale'deki ameliyatla sağlığına kavuştu.

Nadir görülen "Wilkie sendromu" hastası 37 yaşındaki Songül Asiltürk, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatla sindirim sistemindeki tıkanıklığın ortadan kaldırılması sonucu sağlığına kavuştu.

Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Songül Asiltürk, yaklaşık bir yıldır devam eden bulantı ve kusma şikayetleri nedeniyle yapılan tetkikler sonucunda nadir görülen Wilkie sendromu (superior mezenterik arter sendromu) tanısı aldı.

Başka merkezlerde kendisine, bu ameliyatın Çanakkale'de gerçekleştirilemeyeceği ifade edilmesine rağmen tavsiye üzerine Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Uğur Kahan Öztürk tarafından değerlendirilen hasta için uygun tedavi planı oluşturuldu.

Öztürk ve ekibi tarafından gerçekleştirilen laparoskopik duodenojejunostomi ameliyatı başarıyla tamamlandı. Minimal invaziv (vücutta çok küçük kesiler veya doğal açıklıklar kullanılarak gerçekleştirilen) yöntemle gerçekleştirilen operasyon sayesinde hasta, ameliyat sonrası hızlı bir iyileşme süreci geçirerek 4 gün sonra sağlıklı şekilde taburcu edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, Wilkie sendromunun nadir görülen ancak yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen bir hastalık olduğunu belirtti.

Hastanın uzun süredir ciddi şikayetler yaşadığını aktaran Öztürk, "Uyguladığımız cerrahi yöntemle sindirim sistemindeki tıkanıklığı ortadan kaldırdık. Laparoskopik teknik sayesinde hastamız daha az ağrı, daha kısa hastanede kalış süresi ve hızlı iyileşme avantajı elde etti. Bu tür özellikli ameliyatların hastanemizde başarıyla yapılabiliyor olması hem hastalarımız hem de ilimiz adına önemli bir kazanımdır." ifadelerini kullandı.

Başhekim Op. Dr. Hasan Keser de Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde ileri cerrahi yöntemlerin başarıyla uygulanabiliyor olmasının, sağlık hizmetlerinin geldiği noktayı göstermesi açısından son derece kıymetli olduğunu belirtti.

Alanında uzman hekimler ve güçlü sağlık altyapı sayesinde daha önce il dışına sevk edilen birçok hastalığın tedavisinin Çanakkale'de gerçekleştirilebildiğini ifade eden Keser, hastanın sağlığına kavuşmuş olmasının kendileri için en büyük mutluluk olduğunu kaydetti.

Yapılan operasyon sonrası sağlığına kavuşan Asiltürk ise ameliyat için başka bir merkeze gitmek zorunda kalmadan kendi ilinde tedavi olabilmenin memnuniyetini dile getirerek, başta Dr. Öztürk olmak üzere ameliyat sürecinde emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çanakkale, Hastane, Sağlık, Son Dakika

