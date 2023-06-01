Namibya'da zehirli yulaf yiyen aynı aileden 13 kişi öldü - Son Dakika
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Namibya'da zehirli yulaf yiyen aynı aileden 13 kişi öldü

Namibya'da zehirli yulaf yiyen aynı aileden 13 kişi öldü

01.06.2023 11:01

Namibya'da aynı aileden 13 kişi, zehirli madde ile karışan yulafı yedikleri için hayatını kaybetti. Yetkililer 4 kişinin daha durumunun ağır olduğunu belirtti

Namibya Sağlık Bakanlığı Doğu Kavango Bölgesi Direktörü Waita Kapumburo, ülkenin kuzeyindeki Kavango bölgesinde aynı aileden 13 kişinin, evde yapılan alkolden arta kalan bir madde ile karıştığı için zehirli olduğu belirtilen yulafı tükettiğini söyledi. Kapumburo, zehirli yulafı tüketen 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

4 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Zehirden etkilenenlerin Rundu Eyalet Hastanesine kaldırıldığını belirten Kapumburo, bölgeye sağlık ekiplerinin gönderildiğini kaydetti. Kapumburo, hayatını kaybedenlerin 2 ila 33 yaşlarında ve aynı aileden olduğu, bu yulafı tüketen 4 kişinin daha durumunun ağır olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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Sağlık Bakanlığı, Namibya, 3. Sayfa, Sağlık, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Namibya'da zehirli yulaf yiyen aynı aileden 13 kişi öldü - Son Dakika
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