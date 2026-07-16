Nazilli'de Kanser Taramalarına Davet - Son Dakika
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Nazilli'de Kanser Taramalarına Davet

Nazilli\'de Kanser Taramalarına Davet
16.07.2026 16:56
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Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü, erken teşhisin önemini vurgulayarak kanser taramalarına davet etti.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü, erken teşhisin hayat kurtardığına dikkat çekerek yaş grubuna uygun vatandaşları meme, rahim ağzı ve kolorektal kanser taramalarını yaptırmak üzere KETEM ve aile hekimliklerine davet etti.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü, kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla yürüttüğü saha çalışmalarını sürdürüyor. Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde hizmet veren Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ekipleri, Pınarbaşı ve Aydoğdu Mahalleleri'nde gerçekleştirilen saha çalışmaları kapsamında vatandaşları kanser taramalarına davet etti. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, mamografi ve HPV tarama davetine katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür edildi. Açıklamada, erken teşhisin hayat kurtardığı vurgulanarak yaş grubuna uygun vatandaşların düzenli taramalarını ihmal etmemesi istendi. Buna göre, 40-69 yaş arasındaki kadınların 2 yılda bir meme kanseri için mamografi çektirmesi, 30-65 yaş arasındaki kadınların 5 yılda bir rahim ağzı (serviks) kanseri için HPV-DNA testi yaptırması, 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklerin ise 2 yılda bir kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması kapsamında gaitada gizli kan testi (GGK) yaptırması gerektiği belirtildi. Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü, belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşları ücretsiz kanser taramalarından faydalanmak üzere aile hekimlikleri ile Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi KETEM'e başvurmaya davet etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Nazilli, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Nazilli'de Kanser Taramalarına Davet - Son Dakika

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