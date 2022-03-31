Niğde'de bazı hastalıklar uykuda tespit ediliyor - Son Dakika
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Niğde'de bazı hastalıklar uykuda tespit ediliyor

31.03.2022 13:16
Niğde'de bazı hastalıklar uykuda tespit ediliyor

Uyku apnesi, horlama ve diş sıkma gibi bazı rahatsızlıklar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uyku Laboratuvarı'nda gecelik uyku testinden çıkan sonuca göre tedavi ediliyor.

Uyku apnesi, horlama ve diş sıkma gibi bazı rahatsızlıklar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uyku Laboratuvarı'nda gecelik uyku testinden çıkan sonuca göre tedavi ediliyor.

Başhekim Yardımcısı Dr. Osman Koray Turhan, laboratuvarda gazetecilere yaptığı açıklamada, uykunun hayatın üçte birlik kısmını oluşturduğunu söyledi.

Uyku eksikliğinin hipertansiyon, diyabet, alzaymır, inme, meme, prostat ve kolon kanserine kadar birçok rahatsızlığa sebebiyet verdiğini belirten Turhan, şunları kaydetti:

"Yapılan çalışmalarda 4 saatten az uyuyan hastalarda, bağışıklığı güçlendirici hücrelerin etkinliğinin yüzde 70 azaldığı görülmekte. Bununla beraber yaptırdığımız grip aşısında da antikor düzeyinin etkinliği, uykusuz hastalarda azalmakta. Uykuda, uyku apne sendromu, horlama, diş sıkma gibi var olan birçok durumu saptamaktayız."

Turhan, laboratuvara gelmeden önce hastalardan bazı tetkikler isteklerini anlatarak, "KOAH, astım, göğüs deformiteleri gibi rahatsızlıkları varsa göğüs hastalıkları uzmanına, kulak, burun, boğazla ilgili rahatsızlıkları varsa ilgili bölüme gitmelerini istiyoruz. Daha sonra hastaların bize yönlendirilmesini istiyoruz, PCR, akciğer grafiği, hemogram, biyokimya, tiroid tahlillerini gördükten sonra hastalarımızı uyku laboratuvarına alıyoruz." diye konuştu.

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hipertansiyon, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Niğde'de bazı hastalıklar uykuda tespit ediliyor - Son Dakika


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