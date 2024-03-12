Sağlık

Niğde'de İnme Merkezi hasta kabulüne başladı

NİĞDE - Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezi hasta kabulüne başladı.

İnme Merkezi'nde ilk müdahalesi yapılan hasta olan 77 yaşındaki Bekir Sözer, uygulanan yöntem sayesinde felç nedeniyle kullanamadığı sol kolunu yeniden kullanmaya başladı. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Uzman Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Akçay 1 hafta ince faaliyete geçen İnme Merkezi ile felç geçiren hastalara daha hızlı müdahale ederek kısa sürede sağlıklarına kavuştuğunu söyledi.

Akçay; " İnme Merkezi'nde ilk hastamızı tedavi ettik. Hastamız Cumartesi günü uyandığında bir anda sol tarafından bir felç geçiriyor ve hasta kolluğunu ve bacağını hareket ettiremeyerek yere yığılıyor. Onun üzerine acil servisimize getirildi ve tetkikleri yapıldıktan sonra beyinde ana damarlarda tıkanık olduğunu gördük. Bunun üzerine pıhtıyı çıkartmak için anjiyoya aldık ve burada yaptığımız işlem sonrasında hastamız hiç hareket ettiremediği kolunu hareket ettirmeye başladı. Bu da Niğde'de ilk defa yapılan bir tedavi olarak kayıtlara geçmiş oldu" dedi.

İnme vakalarında hızlı müdahale etmenin önemine değinen Akçay şunları söyledi:

"İnme beyin damarlarının tıkanması ya da yırtılması sonucunda beyinde oluşan hasarla hastanın kolunun bacağından tutmaması ve felç dediğimiz tablonun gelişmesi. Bu tablo için genellikle büyük merkezlerde tedaviler yapıyordu. Bizim ilimizde ise sadece bir damardan bir tedavi vererek pıhtıyı çıkartmaya çalışıyorduk. İleri işlem gereken hastaları da çevre illere sevk ediyorduk. Bu müdahalenin hızlı yapılması önemli çünkü vakit geçtikçe hastanın fayda görme ihtimali azalıyor. Niğde ölçekli hiçbir ilde böyle bir tedavi uygulanmıyordu ancak ilimize kazandırılmış oldu."

2023 yılında Niğde'den yeni kurulan İnme Merkezi'nde yapılan işlem gerektiren 150 hastanın il dışına sevk edildiğini söyleyen Niğde İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bahadır Karaca da, "Hastamıza hızlı müdahale ve yeterli altyapının harekete geçirilmesiyle beraber yapılan işlem sonrası yaklaşık yarım saat içerisinde eski hareketini tekrar kazanmaya başladı. Geçen sene Niğde'den 150 hasta bu işlem için il dışına sevk edilmiş. Artık doktorumuzun hastanemizin sayesinde bu setlerimiz sıfıra düşecek" diye konuştu.

Yeni İnme Merkezi'nin ilk hastası olan ve yapılan uygulama sayesinde kısa sürede sağlığına kavuşan Bekir Sözer ise doktoru, hastane yönetimi ve Sağlık Müdürlüğü'ne yaptığı açıklamada teşekkür etti.