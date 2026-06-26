Niğde\'de Modern Ameliyathane Hizmete Girdi

Niğde Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi bünyesinde yapımı tamamlanan modern ameliyathane hizmet vermeye başladı.

Ameliyathanenin faaliyete geçmesiyle birlikte hastanede ilk cerrahi operasyon başarıyla gerçekleştirildi. Niğde İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; " Son teknoloji donanımla hizmete sunulan ameliyathane sayesinde ağız ve diş sağlığı alanındaki cerrahi işlemler artık daha modern, güvenli ve konforlu şartlarda yapılabilecek. Böylece vatandaşların ihtiyaç duyduğu birçok cerrahi müdahale için il dışına sevk edilme ihtiyacının azaltılması ve sağlık hizmetlerine erişimin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE