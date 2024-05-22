Sağlık

Niğde'de öğrencilere diş hekimleri tarafından ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca, Çukurbağ İlkokulu'ndaki öğrencilere diş sağlığı ve dişlerin nasıl fırçalanması gerektiğiyle ilgili bilgi verildi.

Öğrencilere diş taramasının, ağız ve diş sağlığının önemi de anlatıldı.

Etkinlikte öğrencilere diş fırçası ve macunu dağıtıldı.