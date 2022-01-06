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O maskeleri çöpe atın! Bez maskeleri ve tek katmanlı cerrahi maskeler kullanmayın! - Son Dakika

O maskeleri çöpe atın! Bez maskeleri ve tek katmanlı cerrahi maskeler kullanmayın!

06.01.2022 10:14
O maskeleri çöpe atın! Bez maskeleri ve tek katmanlı cerrahi maskeler kullanmayın!

Türkiye de dahil olmak üzere en az 100 ülkede tespit edilen Omicron vakalarının artışı rekor düzeyde devam ederken, ABD'li uzmanlar, maskeler için kritik bir uyarı yaptı. O maskeler işe yaramıyor çöpe atın...

NTV'nin Wall Street Journal'den derlediği habere göretek katmanlı kağıt maskelerin ve kumaş maskelerin Omicron varyantına karşı yeterli koruma sağlamadığı aktarıldı.

Bununla birlikte, pek çok kişinin rahatlık ve tarz için tercih ettiği tek katmanlı bez maskeler, Covid-19 virüsü taşıyan daha büyük damlacıkları engelleyebiliyor.

Ancak bulaşıcı hastalık uzmanlarına göre corona virüsü taşıyan daha küçük aerosolleri veya parçacıkları engellemede o kadar etkili değil olmuyor.

Diğer taraftan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) en son kılavuzu, insanların, çok katmanlı ve sıkı dokunmuş kumaş olanlar da dahil olmak üzere, yüze tam oturan ve ayarlanabilir bir burun teline sahip maskeler takmalarını tavsiye ediyor.

Kılavuzda, bez maskenin altında tek kullanım bir maske takılması önerilirken, N95 maskeleri sağlık çalışanlarına bırakılması gerektiği belirtiliyor.

Ancak bu alandaki birçok profesyonel, belirli maskelerin insanları Omicron varyantından korumada diğerlerinden daha etkili olduğunu ve tek başına bez maskelerin olmadığını söyledi.

N95 MASKE KULLANIM ÖNERİSİ

San Francisco California Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Monica Gandhi, "Gerçekten corona virüse maruz kalmak istemiyorsanız, doğru türde maske takmalısınız. Ben, ABD'de sertifikalı N95 maskelerini veya sırasıyla Çin, Güney Kore ve Avrupa sertifikalı KN95, KF94 ve FFP2 maskelerini öneriyorum. Bunlar mevcut değilse, çift maskelemeyi tavsiye ediyorum. Cerrahi maskenin üzerine bez maske takabilirsiniz" diye konuştu.

Cerrahi maskelerin corona virüsü bloke eden elektrostatik yük özelliklerine sahip polipropilenden yapıldığını aktaran Gandhi, "Herkes sadece bir bez maske veya sadece bir cerrahi maske takıyorsa, bu oldukça bulaşıcı Omicronvaryantının dolaşımında hiçbir fark yaratmaz" dedi.

Brigham ve Kadın Hastanesi'nde doktor olan Ranu Dhillon ise "Doğru takılmış, sertifikalı N95 maskeleri, havadaki partiküllerin yüzde 95'ine kadar filtreleyebilir. Herhangi bir maske, maske olmamasından iyidir. Ancak kumaş maskeler ve cerrahi maskeler, N95 kalibreli maskeler kadar iyi değil " açıklamasını yaptı.

Öte yandan, Chapel Hill'deki Kuzey Carolina Üniversitesi'nde klinisyen ve bulaşıcı hastalık uzmanı olan Megan Srinivas, kendisinin ve diğer aile üyelerinin, damlacıkların kaçmasını veya girmesini önlemek için beş kat üst üste binen malzemeye ve daha sıkı bir yapıya sahip KN95 maskeleri taktığını söyledi.

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Koronavirüs Tablosu, Koronavirüs, Covid-19, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık O maskeleri çöpe atın! Bez maskeleri ve tek katmanlı cerrahi maskeler kullanmayın! - Son Dakika


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