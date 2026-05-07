Ödemiş'te Öğrencilerden Yaşlı Bakım Etkinliği
Ödemiş'te Öğrencilerden Yaşlı Bakım Etkinliği

Ödemiş\'te Öğrencilerden Yaşlı Bakım Etkinliği
07.05.2026 14:49
Birgi Fazlı Alpay Lisesi öğrencileri, yaşlı bakımı proje kapsamında bilgilendirme yaptı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Birgi Fazlı Alpay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yaşlı bakımı ve sağlık bilgilerini vatandaşlarla paylaştı.

Ulus Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler "Rock the Chair, Learn to Care" projesi çerçevesinde öğrendikleri teknikleri uygulamalı olarak sergiledi.

Stantta yaşlıların tansiyon ve nabız ölçümlerini yapan öğrenciler, hazırladıkları hafıza oyunları ve refleks testleriyle aktif yaşlanma konusunda bilgilendirmede bulundu.

Proje koordinatörü öğretmen Zeynep Çakı, AA muhabirine üç ülkedeki liselerin katılımıyla yürütülen projede öğrencilerin yaşlı bakımı alanında uzmanlaşmasını hedeflediklerini söyledi.

Sekiz aydır sürdürdükleri çalışmanın halkla buluşma etabında olduklarını belirten Çakı, şunları kaydetti:

"Öğrenciler öğrendikleri bilgileri burada uygulama fırsatı buluyor. Refleks ve hafıza testlerinin yanı sıra temel sağlık bilgilendirmeleri yapılıyor. Yalnız yaşayan yaşlılar için hazırlanan, ev kazalarını önleme ve sağlıklı yaşlanma bilgilerinin yer aldığı kitapçıkları da hem basılı hem de karekod aracılığıyla dijital olarak paylaşıyoruz. Ayrıca öğrencilerimiz geri dönüşüm malzemelerinden hazırladıkları lavanta saksılarını vatandaşlara hediye ediyor."

Öğrencilerden Elif Korkut, teorik bilgilerini sahada uygulama şansı bulduklarını ve yaşlıların standa yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Şeyma Palaz ise yaşlılarla birebir iletişim kurmanın mesleki gelişimlerine büyük katkı sağladığını ve kendileri için önemli bir deneyim olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Etkinlik, Sağlık, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
