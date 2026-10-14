ODÜ Diş Hekimliği Fakültesi\'nde 10 dental ünitli klinik ve dijital birimler açıldı

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitim ve sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik yeni birimler hizmete açıldı.

Diş Hekimliği Fakültesi'nde 20 bilgisayar kapasiteli dijital çalışma odası, genişletilmiş radyolojik görüntüleme ünitesi, 10 dental ünit içeren klinik uygulama alanı ve özel bireylere yönelik uzaktan değerlendirme ünitesi hizmete açıldı. Yeni birimlerin açılışı Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş tarafından gerçekleştirildi. Fakülte bünyesinde oluşturulan birimlerle öğrencilerin uygulamalı eğitim imkanlarının geliştirilmesi, tanı ve tedavi kapasitesinin artırılması ve özel bireylerin ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Radyolojik görüntüleme ünitesine bir üç boyutlu tomografi, iki panoramik röntgen ve bir periapikal röntgen cihazı eklendi. Ortodonti ve restoratif diş tedavisi anabilim dallarında oluşturulan klinik alanlarla da uygulamalı eğitim ve hasta tedavi kapasitesi artırıldı. Özel bireylere yönelik uzaktan değerlendirme ünitesi kapsamında ise bireylere ve ailelerine çevrimiçi ön değerlendirme, bilgilendirme, danışmanlık ve takip hizmetlerinin sunulması planlanıyor.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Melih Ömezli, açılışı yapılan birimlerin işlevleri ve fakültenin eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerine sağlayacağı katkılar hakkında protokol üyelerine bilgi verdi. Açılışın ardından protokol üyeleri yeni hizmet alanlarını gezerek teknik donanım ve fiziki altyapıyı inceledi.