Omuz Ağrısına Özel Tedavi Yöntemleri - Son Dakika
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Omuz Ağrısına Özel Tedavi Yöntemleri

Omuz Ağrısına Özel Tedavi Yöntemleri
28.06.2026 13:59
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Prof. Dr. İrfan Koca, omuz ağrısının nedenine göre hedef odaklı tedavi yöntemlerini açıkladı.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. İrfan Koca, omuz ağrısının tek bir hastalık olmadığını, bu nedenle tedavinin de ağrının nedenine ve hastanın özelliklerine göre planlanması gerektiğini söyledi.

Omuz ağrısı, günlük yaşamı olumsuz etkileyen ve en sık görülen kas-iskelet sistemi sorunları arasında yer alıyor. Uzmanlar, son yıllarda yaygınlaşan ultrason rehberliğinde girişimsel tedavilerin, ağrının kaynağına doğrudan ulaşılmasını sağlayarak daha hassas ve güvenli uygulamalara imkan tanıdığını belirtiyor.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. İrfan Koca, omuz ağrısının tek bir hastalık olmadığını, bu nedenle tedavinin de ağrının nedenine ve hastanın özelliklerine göre planlanması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Koca, "Omuz ağrısı, tendonlardan, Bursa'dan, eklemden veya çevre yumuşak dokulardan kaynaklanabilir. Ultrason rehberliğinde yapılan girişimsel uygulamalarda iğnenin ilerleyişini işlem boyunca anlık olarak izleyebiliyor, tedaviyi doğrudan hedef dokuya uygulayabiliyoruz. Bu yaklaşım, işlemin doğruluğunu artırırken çevre anatomik yapıların korunmasına da katkı sağlıyor" dedi.

Nokta atışı tedavi hangi hastalıklarda uygulanıyor

Prof. Dr. Koca, ultrason eşliğinde gerçekleştirilen hedef odaklı girişimsel tedavilerin özellikle şu durumlarda kullanılabildiğini belirtti: Koca, "Omuz sıkışma sendromu (impingement), Rotator manşet tendon hastalıkları, Bursit, Kalsifik tendinit, Biseps tendiniti, Uygun hastalarda donuk omuz (adheziv kapsülit)" şeklinde konuştu.

Anatomik yapılar görüntüleniyor, güvenlik artıyor

Ultrason teknolojisinin işlem sırasında damar, sinir ve diğer anatomik yapıların görüntülenmesine imkan sağladığını ifade eden Prof. Dr. Koca, bu sayede hedef bölgeye daha kontrollü şekilde ulaşılabildiğini söyledi. Prof. Dr. Koca, "Her omuz ağrısına aynı tedavi uygulanmaz. Öncelikle ağrının kaynağı doğru belirlenmeli, ardından hastaya özel bir tedavi planı oluşturulmalıdır. Girişimsel tedaviler; egzersiz, rehabilitasyon ve diğer fizik tedavi uygulamalarıyla birlikte planlandığında daha başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir" ifadelerini kullandı.

"Bu belirtiler varsa gecikmeyin"

Prof. Dr. Koca, özellikle gece uykudan uyandıran, kol hareketlerini belirgin şekilde kısıtlayan veya haftalarca devam eden omuz ağrılarında vakit kaybetmeden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanına başvurulmasının önem taşıdığını belirterek, erken tanı ve uygun tedavinin kronikleşme riskini azaltabileceğini vurguladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Omuz Ağrısına Özel Tedavi Yöntemleri - Son Dakika

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